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Началась укладка первых труб «Северного потока — 2»
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Началась укладка первых труб «Северного потока — 2» 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Финансовый директор европейского партнера "Газпрома" Uniper Кристофер Дельбрюк заявил, что в конце июля в Германии началась укладка первых труб газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает РИА «Новости».
"Укладка первых труб ("Северного потока — 2" — "Газета.Ru") в Германии… началась в конце июля", — сказал Дельбрюк.
Ранее член совета управляющих австрийской OMV Манфред Ляйтнер сообщил, что строительство российского газопровода «Северный поток — 2» по альтернативному маршруту не приведет к изменению общей стоимости проекта.
Как стало известно, Nord Stream 2 AG разработал альтернативный маршрут прокладки газопровода.
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