Началась укладка первых труб «Северного потока — 2»

Финансовый директор европейского партнера "Газпрома" Uniper Кристофер Дельбрюк заявил, что в конце июля в Германии началась укладка первых труб газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает РИА «Новости».

"Укладка первых труб ("Северного потока — 2" — "Газета.Ru" ) в Германии… началась в конце июля", — сказал Дельбрюк.

Ранее член совета управляющих австрийской OMV Манфред Ляйтнер сообщил, что строительство российского газопровода «Северный поток — 2» по альтернативному маршруту не приведет к изменению общей стоимости проекта.

Как стало известно, Nord Stream 2 AG разработал альтернативный маршрут прокладки газопровода.