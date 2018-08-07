В одном из микрорайонов Петрозаводска отключат свет

Отключение связано со строительством воздушной линии электропередачи.

Как сообщили в пресс-центре администрации Петрозаводска, в связи со строительством объекта планируется временное отключение электроэнергии в Соломенном.

14 августа с 09:00 часов до 17:00 часов будет отключена электроэнергия на улицах Ботанической, Горной, Приозерной, Садовой, Лесопильной, Пролетарской, Пришвина и на Ялгубском шоссе,

говорится в сообщении.

Отключение связано со строительством воздушной линии электропередачи на 6 кВ Л-23-18 от ПС-23 до ТП-234.