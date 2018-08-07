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В одном из микрорайонов Петрозаводска отключат свет
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В одном из микрорайонов Петрозаводска отключат свет 

Карельские вести 5 часов назад
Отключение связано со строительством воздушной линии электропередачи.
Как сообщили в пресс-центре администрации Петрозаводска, в связи со строительством объекта планируется временное отключение электроэнергии в Соломенном.
14 августа с 09:00 часов до 17:00 часов будет отключена электроэнергия на улицах Ботанической, Горной, Приозерной, Садовой, Лесопильной, Пролетарской, Пришвина и на Ялгубском шоссе,
говорится в сообщении.
Отключение связано со строительством воздушной линии электропередачи на 6 кВ Л-23-18 от ПС-23 до ТП-234.
По материалам: ptzgovorit.ru
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