В очередь за услугой. С какими трудностями сталкиваются в МФЦ жители РА?

Длинные очереди, неработающие окна, часы ожидания и некомпетентность сотрудников — основные жалобы жителей Адыгеи на работу многофункциональных центров «Мои документы».

На что жалуются?

Из 13 окон работают всего четыре, народ в очереди сидит от 40 минут до двух часов — таковы реалии работы МФЦ Майкопа. Бывает, что запись при работающей электронной очереди идёт вручную, без указания на талоне времени.

Возмущают людей не только очереди, но и отпущенный лимит времени. Если же смотреть на ситуацию реально, то есть услуги, которые в принципе нельзя оказать даже за 20-30 минут.

Такая проблема не только в МФЦ Майкопа. Жителей ст. Гиагинской беспокоит медлительность, а иногда и некомпетентность специалистов центра.

Жалобы на качество обслуживания в МФЦ постоянно поступают к «фронтовикам» Адыгеи.

«Люди жалуются на непрофессионализм сотрудников, которые часто дают неполную информацию, так что приходится по два раза собирать необходимые для той или иной операции справки, а потом снова становиться в очередь и ждать», — рассказала представитель регионального отделения ОНФ в Адыгее Екатерина Косьяненко

Время ожидания в многофункциональном центре должно составлять 15 минут. Но в это время не всегда можно уложиться по объективным причинам. Во-первых, за счёт суммированного учёта времени у сотрудников могут быть выходные или же вообще сокращение штата — отсюда, соответственно, нехватка рабочих рук и пустующие окна. Во-вторых, если сотрудник работает с кредитом, то это занимает как минимум 40 минут. В-третьих, согласно нормативам охраны труда, после часа работы за компьютером необходим 10-минутный перерыв.

Повысить качество

По данным официальной статистики, в республике работает 12 МФЦ, где должны быть созданы комфортные условия для получения госуслуг. Здесь организованно предоставляют 243 государственные и муниципальные услуги. С начала года специалистами МФЦ уже предоставлено населению свыше 250 тыс. госуслуг. Только вот с комфортом их получения вышла заминка. К общественникам и во властные структуры всё чаще поступают жалобы на качество этого обслуживания.