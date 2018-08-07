Ещё
Россиян перепугали резким подорожанием колбасы
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.40
$
63.56
73.57
73.79
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.90
73.93
Индексы и котировки Brent
74.57
–0.04 Золото
1211.81
–0.08 РТС
1148.01
–0.13
Динамика валют
EUR / USD
07.08
1.1595
–0.0092
24.07
1.1686
06.08
01.08
27.07

Россиян перепугали резким подорожанием колбасы 

Дни.ру 6 часов назад
Фото: Дни.ру
Крупные российские переработчики мяса заявили о повышении закупочных цен на сырье. Из-за этого появился риск того, что россиянам придется еще больше раскошелиться на продукты.
Цены на мясо растут быстрее и меньше поддаются контролю, чем в прошлые годы. Более того, не произошло и традиционного летнего снижения цен — из-за этого ситуация только ухудшилась.
Так, свинина с 16 июля подорожала на 20%, Индюшатина за последние три месяца выросла в цене на 40%, а курятина — на 25%. Также увеличились и сроки поставок, а поставщики, в свою очередь, стали продавать мясо дороже, передает FlashNord.
Эксперты называют разные причины роста цен. В "Мираторге" изменения связывают с теплым летом. Помимо этого, говорят о влиянии подорожания кормов и вспышки африканской чумы свиней, пишет телеканал «360».
Ранее в Астрахани следственный комитет инициировал проверку по факту смерти пенсионерки в продуктовом магазине города. Женщина пыталась вынести колбасную нарезку.
Она вызвала подозрение охранников, которые попросили пройти к стойке информации для проверки сумки. Когда женщина достала из сумки нарезку, ей стало плохо. Через несколько минут она скончалась.
Дни.ру: последние новости
Как изменится жизнь россиян с 1 августа Россиянам предложили платить за выход на пенсию Мир уже не будет прежним: чего ждать от встречи Путина и Трампа
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина оставила «Газпром» без денег198
Плачь, Украина: начато строительство «газопровода-убийцы»47
«Северный поток-2» прошел точку невозврата197
Россияне массово скупают ноутбуки163
Лукашенко заявил о дефиците мяса в России92
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
20:14
Лукашенко заявил о дефиците мяса в России
Экономика Политика
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение