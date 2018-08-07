Банк ВТБ стал официальным партнером Национальной премии «Приоритет»

ТАСС , 7 августа. Оргкомитет Национальной премии в области импортозамещения «Приоритет» и банк ВТБ заключили соглашение о партнерстве. Премия «Приоритет» с 2015 года ежегодно присуждается лучшим брендам Российской Федерации. Премия представляет собой долговременную комплексную программу прямого стимулирования и всероссийской маркетинговой поддержки тех производственных предприятий, которые выпускают продукцию на территории РФ и вносят существенный вклад в снижение зависимости страны от импорта.

Участие банка ВТБ в этом масштабном проекте свидетельствует об укреплении позиций импортозамещающих предприятий, способствует продвижению российской продукции на внутреннем и мировом рынках, что в свою очередь ведет к созданию новых рабочих мест и технологическому развитию страны.

ВТБ как системообразующий банк страны традиционно поддерживает развитие российской экономики. В текущей ситуации многие отечественные предприятия нацелены на создание импортозамещающей продукции — как реальной конкурентной альтернативе товаров иностранного производства. Подобные проекты часто требуют больших капиталовложений, направленных на переоборудование производств, создание новых промышленных площадок. ВТБ является партнером большого количества предприятий, развивающих подобные программы, обладает огромной экспертизой в этой сфере. Премия ПРИОРИТЕТ поможет выявить лучшие производства России в сфере импортозамещения.

Сделано в России

"Партнерство премии «Приоритет-2018» и банка ВТБ — стратегически важный проект как для развития главной премии России в области импортозамещения, ее участников и продуктов, так и для национального процесса импортозамещения в целом. Это сотрудничество предоставляет всем его партнерам и участникам новые возможности для кооперации, для развития новых компетенций, для расширения своего бизнеса, в том числе и по линии импортозамещения", — сказал, комментируя партнерство, глава оргкомитета премии «Приоритет» Виталий Расницын.

В прошлом году премия «Приоритет» собрала многочисленных участников из 45 регионов страны, представляющих самые разные отрасли экономики. За первые три года лауреатами премии стали более 150 компаний России и СНГ в 26 основных номинациях. Премия приобрела широкую известность в СМИ, которые посвятили ей более 4500 сюжетов и публикаций.

Подать заявку на участие в конкурсном отборе можно до 31 августа по ссылке: http://prioritetaward.ru/participate

Организаторы и партнеры

Организатор: КГ «Деловая Лига»

Генеральный информационный партнер: ТАСС

Официальный партнер: Банк ВТБ (ПАО)

Официальный партнер: Группа ПАО «ММК»

Отраслевой партнер: ПАО «Машиностроительный завод имени М. И. Калинина, г. Екатеринбург».

Премия «ПРИОРИТЕТ» — это первая и единственная на сегодня в России авторитетная в профессиональном сообществе, массовая и брендированная награда лучшим предприятиям страны, достигшим наибольших успехов в области импортозамещения. Ожидается, что в 2018 году в премии «ПРИОРИТЕТ-2018» примет участие больше 450 компаний.