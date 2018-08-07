Банк ВТБ стал официальным партнером Национальной премии «Приоритет» 

ТАСС, 7 августа. Оргкомитет Национальной премии в области импортозамещения «Приоритет» и банк ВТБ заключили соглашение о партнерстве. Премия «Приоритет» с 2015 года ежегодно присуждается лучшим брендам Российской Федерации. Премия представляет собой долговременную комплексную программу прямого стимулирования и всероссийской маркетинговой поддержки тех производственных предприятий, которые выпускают продукцию на территории РФ и вносят существенный вклад в снижение зависимости страны от импорта.
Участие банка ВТБ в этом масштабном проекте свидетельствует об укреплении позиций импортозамещающих предприятий, способствует продвижению российской продукции на внутреннем и мировом рынках, что в свою очередь ведет к созданию новых рабочих мест и технологическому развитию страны.
ВТБ как системообразующий банк страны традиционно поддерживает развитие российской экономики. В текущей ситуации многие отечественные предприятия нацелены на создание импортозамещающей продукции — как реальной конкурентной альтернативе товаров иностранного производства. Подобные проекты часто требуют больших капиталовложений, направленных на переоборудование производств, создание новых промышленных площадок. ВТБ является партнером большого количества предприятий, развивающих подобные программы, обладает огромной экспертизой в этой сфере. Премия ПРИОРИТЕТ поможет выявить лучшие производства России в сфере импортозамещения.
Сделано в России
Национальная премия в области импортозамещения «Приоритет» с 2015 года присуждается предприятиям за успехи в создании импортозамещающей продукции: во многих категориях и на разных технологических этапах — от проектной документации и опытных образцов до серийного производства. Премия «Приоритет» была учреждена в связи с объявлением президентом Владимиром Путиным широкой программы импортозамещения во всех областях экономики. Премия является самой престижной в России наградой лучшим предприятиям, реализующим эту программу. Мероприятия премии уже четвертый год подряд проходят при поддержке Минпромторга РФ, Минэнерго РФ, Минсельхоза России, Минкомсвязи РФ, других министерств и ведомств, Государственной Думы ФС РФ, Торгово-промышленной палаты РФ, Российского союза промышленников и предпринимателей, Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», крупнейших отраслевых ассоциаций и союзов. Мы рады, что к числу наших партнеров присоединился банк ВТБ и выражаем признательность его руководству за помощь в нашем общем деле укрепления престижа национального бренда «Сделано в России».
"Партнерство премии «Приоритет-2018» и банка ВТБ — стратегически важный проект как для развития главной премии России в области импортозамещения, ее участников и продуктов, так и для национального процесса импортозамещения в целом. Это сотрудничество предоставляет всем его партнерам и участникам новые возможности для кооперации, для развития новых компетенций, для расширения своего бизнеса, в том числе и по линии импортозамещения", — сказал, комментируя партнерство, глава оргкомитета премии «Приоритет» Виталий Расницын.
В прошлом году премия «Приоритет» собрала многочисленных участников из 45 регионов страны, представляющих самые разные отрасли экономики. За первые три года лауреатами премии стали более 150 компаний России и СНГ в 26 основных номинациях. Премия приобрела широкую известность в СМИ, которые посвятили ей более 4500 сюжетов и публикаций.
Подать заявку на участие в конкурсном отборе можно до 31 августа по ссылке: http://prioritetaward.ru/participate
Организаторы и партнеры
Организатор: КГ «Деловая Лига»
Генеральный информационный партнер: ТАСС
Генеральный партнер: ГМК «Норильский никель»
Официальный партнер: Банк ВТБ (ПАО)
Официальный партнер: Группа ПАО «ММК»
Отраслевой партнер: ПАО «Машиностроительный завод имени М. И. Калинина, г. Екатеринбург».
Пресс-центр Оргкомитета премии ПРИОРИТЕТ: Филимонова Екатерина filimonova@prioritetaward.ru О премии
Премия «ПРИОРИТЕТ» — это первая и единственная на сегодня в России авторитетная в профессиональном сообществе, массовая и брендированная награда лучшим предприятиям страны, достигшим наибольших успехов в области импортозамещения. Ожидается, что в 2018 году в премии «ПРИОРИТЕТ-2018» примет участие больше 450 компаний.
Конкурс проходит при поддержке профильных министерств и ведомств России — Минпромторга, Минсельхоза, Минэнерго, Минкомсвязи, а также общественных организаций РСПП, ТПП РФ, «Деловая Россия», ФТС и ФАС России.