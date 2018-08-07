Челябинский цинковый завод и ТУ УГМК выпустили опытную партию кадмиевых пигментов

"Кадмиевые пигменты преимущественно используются в покрытиях, где требуется химическая стойкость, термостойкость и атмосферостойкость — различных пластмассах и синтетических волокнах. Основное отличие технологии, применяемой на ЧЦЗ, заключается в использовании кадмиевого электролита, а не металлического кадмия, что способствует снижению затрат на получение готовой продукции. В специальном реакторе смешивается кадмиевый электролит и другие вспомогательные реагенты, суспензия фильтруется, полученный продукт сушится и измельчается", — сказано в сообщении.

В настоящее время разработана технология получения пигмента четырех цветов — лимонный, средне-желтый, оранжево-красный и темно-красный. Цвет и его насыщенность зависят от содержания цинка, селена и их соотношения с сульфидом кадмия. Так, в лимонном пигменте дополнительно присутствует цинк, а в красных — селен.

Как отмечает директор по науке ТУ УГМК Сергей Краюхин, следующие стадии реализации проекта — испытания опытных партий кадмиевых пигментов у потенциальных потребителей и разработка технологического регламента для проектирования нового участка, включающая стадию моделирования процессов — от лабораторного получения порошков до промышленного, а также расчет и выбор оборудования.

"Емкость рынка пигментов по результатам исследования составляет около 70 тонн. При благоприятной конъюнктуре наш завод может производить до 30 тонн продукции в год", — отмечает генеральный директор ЧЦЗ Павел Избрехт.

О предприятии

ПАО «ЧЦЗ» — вертикально-интегрированная компания, в которой представлен полный технологический цикл производства металлического цинка: от добычи и обогащения руды до выпуска готовой продукции в виде рафинированного цинка и сплавов на его основе. В ноябре 2016 года контроль в отношении 95,57% акций ЧЦЗ получило ОАО «УГМК». На долю ЧЦЗ приходится более 60% российского и около 2% мирового объема производства цинка. Внедрение самых современных в Европе производственных мощностей, реализация программ модернизации обеспечивают производство цинка качества SPECIAL HIGH GRADE, что подтверждается регистрацией Лондонской биржей металлов торговой марки CZP SHG (Chelyabinsk Zinc Plant Special High Grade), гарантирующей чистоту металла не ниже 99,995% по содержанию цинка.

О Техническом университете

Технический университет УГМК — корпоративный вуз, не имеющий аналогов в своем сегменте. Открыт в 2013 году с целью подготовки высококвалифицированных инженерных и рабочих кадров. Ежегодно здесь обучаются порядка 12 тыс. человек — инженеров и руководителей всех уровней, рабочих, а также студентов из городов присутствия компании. В 2014 году ТУ УГМК стал лауреатом национальной премии «IT-лидер» среди образовательных учреждений России, в тот же год при университете начал действовать Научно-исследовательский центр, созданный совместно с Уральским федеральным университетом (УрФУ). С 2017 года ТУ УГМК выполняет и проектные работы по заказу промышленных предприятий.

УГМК — российская горно-металлургическая компания, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. Холдинг, объединивший более 40 предприятий в 15 регионах России, а также в Чехии, Сербии, Франции и Великобритании, обеспечивает работу более чем 80 тыс. сотрудникам.