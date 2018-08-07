Рабинович проиграл Левочкину полмиллиона евро 

Суд постановил, что лидер партии «За життя» Вадим Рабинович безосновательного присвоил себе право обращаться в иностранный суд от имени Украины и отменил разрешения на временную регистрацию судебной ипотеки.
По решению суда, Рабинович, как проигравшая сторона, обязан уплатить народному депутату Юлии Левочкиной и двум компаниям 9 тысяч евро. Кроме того, Рабинович потеряет около 400 тысяч евро, уже заплаченных им за регистрацию судебной ипотеки и дополнительно оплатит все расходы по снятию этой ипотеки.
"Мы будем требовать от Рабиновича во французском суде компенсации причиненного вреда деловой репутации наших клиентов и понесенных убытков. Я допускаю дальнейшее преследование Рабиновича за злонамеренное использование французского правосудия", — сообщил представлявший интересы Юлии Левочкиной и ее компаний адвокат Дэн Шефет.
По словам адвоката, отмена разрешения на временную регистрацию судебной ипотеки является очень дорогой во Франции и суд возложил эти затраты на Рабиновича.
"С учетом того, что он уже потерял около 400 тысяч евро уплаченной им пошлины за регистрацию этой безосновательной судебной ипотеки, общие потери господина Рабиновича в результате данного судебного процесса превысят 500 тысяч евро", — сказал Шефет.
В феврале 2018 года Рабинович заявил, что решением суда города Ницца (Франция) арестована недвижимость народного депутата Сергея Левочкина. По словам Рабиновича, он заплатил за регистрацию временной судебной ипотеки во Франции 400 тысяч евро личных средств.