Рабинович проиграл Левочкину полмиллиона евро

Суд постановил, что лидер партии «За життя» Вадим Рабинович безосновательного присвоил себе право обращаться в иностранный суд от имени Украины и отменил разрешения на временную регистрацию судебной ипотеки.

По решению суда, Рабинович, как проигравшая сторона, обязан уплатить народному депутату Юлии Левочкиной и двум компаниям 9 тысяч евро. Кроме того, Рабинович потеряет около 400 тысяч евро, уже заплаченных им за регистрацию судебной ипотеки и дополнительно оплатит все расходы по снятию этой ипотеки.

"Мы будем требовать от Рабиновича во французском суде компенсации причиненного вреда деловой репутации наших клиентов и понесенных убытков. Я допускаю дальнейшее преследование Рабиновича за злонамеренное использование французского правосудия", — сообщил представлявший интересы Юлии Левочкиной и ее компаний адвокат Дэн Шефет.

По словам адвоката, отмена разрешения на временную регистрацию судебной ипотеки является очень дорогой во Франции и суд возложил эти затраты на Рабиновича.

"С учетом того, что он уже потерял около 400 тысяч евро уплаченной им пошлины за регистрацию этой безосновательной судебной ипотеки, общие потери господина Рабиновича в результате данного судебного процесса превысят 500 тысяч евро", — сказал Шефет.