Конфликт из-за деревьев. Ростовчане встали на защиту Александровской рощи

В Ростове-на-Дону развивается конфликт вокруг Александровской ро­щи.

Сейчас здесь планируют построить новый жилой комплекс, но местные жители активно протестуют. Вместе с тем, застройка этого лесного массива — реальный шаг к решению проблемы обманутых дольщиков.

Митинг протеста

Около 400 человек вышли на митинг 5 августа против вырубки Александровской рощи.

На него пришли целыми семьями: с детьми, бабушками и дедушками, а также — с соседями и знакомыми. Были ростовчане, приехавшие из других районов Ростова-на-Дону.

По официальной информации, Александровская роща (расположенная на территории бывшего лесопитомника) занимает площадь около 54 гектаров. Большая часть, а именно 37 гектаров, уже вырублена.

Здесь хотят построить новый жилой комплекс. Он будет состоять из 30 жилых домов, в каждом из них от 18 до 24 этажей, а также двух детских садов по 300 мест в каждом, поликлиники, плавательного бассейна. Оставшуюся треть территории застройщик обещает облагородить, построив бульвар с детскими и спортивными площадками.

Но жители Александровки против этого.

«Рядом с нами, буквально через дорогу от рощи, находится территория старого аэропорта, который также будет застраиваться. Теперь и на месте рощи будет новый жилой комплекс. Мы не хотим жить в гетто, — говорит пенсионерка Алевтина Пономарёва. — Я 42 года живу в Александровке, и обещанного парка в 17 гектаров будет мало. Ведь больше парков в нашем районе нет».

Проблема дольщиков

Но есть и другая сторона медали. Застройщик получил эту землю без торгов, так как, согласно изменениям в региональном законодательстве, в случае, если часть квартир строители готовы предоставить обманутым дольщикам, то власть должна им идти навстречу.

В случае с рощей — это первый пример применения новой нормы на практике. Застройщик пообещал выделить 650 квартир в принадлежащем ему жилищном комплексе «Красный Аксай» для заселения туда обманутых дольщиков.

Таким образом, вольно или невольно, но в противоречие вошли интересы двух групп активных горожан: тех, кто борется за сохранение зелёных лёгких города, и тех, кто остался без жилья и денег, и годами требует от властей справедливости.

«Мы, конечно, совсем не против того, чтобы дольщикам помогали, и в это же время мы сами живём в городе, хотели бы сохранить зелёные насаждения, и поэтому понимаем позицию экологов и жителей района около Александровской рощи. Да и сама подвешенность, нерешённость ситуации нас также нервирует, а если противники застройки победят, то, что будет с людьми, которые уже подпишут договоры долевого строительства с ЮСИ, и будут исключены из реестра обманутых дольщиков?» — волнуется координатор движения обманутых дольщиков по Ростовской области Ирина Власова

Компромисс — не для нас?

Состоявшиеся общест­венные слушания по проекту застройки спокойствия также не добавили. Противники строительства заявили, что их результаты подтасованы, якобы основное количество места в зале заняли наёмные работники компании-застройщика, а самим жителям Александровки места не хватило. Однако власти пока и не заявляют, что проект согласован.

Окончательное решение должно быть вынесено 10 августа. Между тем, начался сбор подписей под резолюцией «В защиту Александровской рощи». К вечеру воскресенья, 5 августа, резолюцию подписали более 1000 человек.