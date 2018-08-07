Идея создания международной цифровой монетарной системы пока утопична

МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ, Мариам Багдасарян. Идея создания международной цифровой монетарной системы (МЦМС) интересна и может быть реализована в будущем. Однако пока ее концепция выглядит, скорее, как утопия, считают опрошенные агентством «Прайм» эксперты.

Концепцию МЦМС придумал российский экономист и предприниматель Виктор Шпаковский . Она предполагает комплексную, регулируемую государствами-участниками сеть, построенную по технологии распределенных реестров (блокчейн). По задумке автора, система поможет создать единое цифровое экономическое пространство, обеспечить высокую степень защиты данных, сократить непрозрачный оборот наличных денежных средств, открыть новые возможности в части кредитования экономики государством, повысить собираемость налогов и прочих платежей в бюджет, а также оптимизировать издержки.

Шпаковский написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с предложением рассмотреть концепцию и инициировать ее обсуждение профильными ведомствами.

"Целью запуска МЦМС на международном уровне является переход на прямое межгосударственное кредитование и международные сделки с использованием валюты, альтернативной доллару США. Использование вновь созданной по межгосударственному соглашению цифровой валюты позволит участникам действовать в равных условиях, когда внутренняя валюта ни одной из стран не является резервной в глобальном масштабе, а также доминирующей в международных расчетах и заимствованиях", — говорится в письме Шпаковского президенту, имеющемся в распоряжении РИА Новости

КОНЦЕПЦИЯ ЭКОНОМИКИ БУДУЩЕГО

По словам основателя блокчейн-платформы Universa Александра Бородича, концепция МЦМС — «это мировой многообещающий тренд».

"Такая (единая цифровая — ред.) валюта защищена от подделки и ее нельзя украсть. Концепция МЦМС имеет перспективы потому, что создать единое экономическое пространство авторы предлагают на технологии блокчейн. Распределенные реестры способны защитить конфиденциальность любых массивов данных, а также автоматизировать и повысить скорость и надежность таких сложных процессов, как налоговые отчисления", — рассказал он.

Основатель международной торговой платформы Export.Online Наталья Подгорецкая также положительно оценила эту инициативу. «Сама среда подталкивает к применению цифровой системы, и этот шаг неизбежен. Звучат разные предложения и подходы, но то, что предлагает Виктор Шпаковский, его система единого юнита релевантна с современными вызовами. Это предложение хорошо впишется в работу банков и с финансовыми потоками в целом. Рекомендую предложение к рассмотрению на самом высоком уровне», — отметила она.

УТОПИЯ НАШИХ ДНЕЙ

В то же время ряд экспертов указали, что если концепция МЦМС и будет реализована, то не в ближайшем будущем.

Член экспертного совета Госдумы РФ по законодательному обеспечению развития финтехнологий и основатель международной сети инвесторов и экспертов цифровой экономики Cryptolife.World Петр Дворянкин назвал идею Шпаковского «утопией в текущих реальностях».

"То, что предлагает Шпаковский, является интересной структурой с идеалистической точки зрения. Тем не менее, хоть все и стремятся к идеалу, во-первых у многих своё представление об идеале, во-вторых, как правило, он не достижим", — считает он.

Эксперт указал также на заявление президента РФ, согласно которому единственной валютой на территории страны, обладающей «покупательной способностью», является рубль. «И на среднесрочном горизонте вряд ли подобная позиция будет изменена», — считает он.

Глава компании Enigma, соучредитель криптовалютного фонда ICG Игорь Зартдинов отметил, что для реализации такой концепции сперва необходимо согласие властей ряда стран.

"Состояние мирового криптовалютного рынка таково, что пока еще рано говорить о межгосударственном использовании или тем более о кредитовании сделок. Максимум что можно обсуждать — это использование блокчейн и смарт-контрактов, как элемент сокращения бюрократизма. Что касается валют в плане взаиморасчетов и кредитования — это лишь потенциальные проекты, которые не опробованы. И их введение — это дело не дальнего, но будущего. Рынок еще слишком молодой и не созрел для того, чтобы вызвать интересы государств", — пояснил он свою точку зрения.

Схожее мнение и у партнера DLA Piper Global Лео Баталова. «Просто так государство не отдаст контроль за монетарными инструментами. Собрать несколько государств в единую суть и сделать так, чтобы страны отказались от своей валюты и приняли единую — вопрос не ближайших лет. Эта идея вряд ли станет практикой в ближайшие 5 лет», — считает он.