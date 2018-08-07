Улицу Амундсена доведут до Патрушихи и заменят окна в коттеджах, мимо которых пойдет дорога

Мэрия Екатеринбурга ищет подрядчика на первый этап строительства улицы Амундсена, чтобы вывести ее на ЕКАД. Первый этап — это отрезок Амундсена от улицы Сахарова до реки Патрушихи (432 метра), плюс 53 метра отведено на мост через Патрушиху. Для сравнения, все продолжение Амундсена до ЕКАД — это 2,5 километра, проект планировки этой дороги утвердили в минстрое в прошлом году.

«К проезжей части улицы Амундсена с северо-западной стороны в плане примыкают перспективные выезды с территории НИИ ОММ и перспективная застройка квартала № 9 шириной 6 метров. С юго-западной стороны к Амундсена примыкают улицы Разливная и Перекатная (улицы в жилой застройке) шириной 6 метров», — говорится в пояснительной записке к технической документации.

Начальная цена госконтракта для первого этапа строительства — 247 миллионов рублей. Срок его выполнения достаточно длительный — до 15 декабря 2021 года, то есть более трех лет, но в том же техзадании рекомендуемый график самого строительства полукилометра дороги с мостом составляет всего девять месяцев (два месяца подготовки, три месяца на мост и четыре месяца на проезжую часть). Настолько длительный срок контракта обозначили из-за условий финансирования. В 2018 году подрядчик получит из горбюджета только 76 миллионов рублей, а оставшийся 171 миллион ему смогут отдать только в 2021-м.

Согласно графику, сначала построят мост и только потом приступят к строительству проезжей части. Расчетная скорость на этом участке составит 80 километров в час, число полос движения — четыре, ширина полосы движения — 3,5 метра, ширина разделительной полосы — 3 метра, ширина тротуаров — 4 и 4,5 метра, ширина велодорожек — 3 метра.

По проекту на новом отрезке Амундсена из-за шумовой нагрузки, которая должна возрасти, у некоторых домов в частном секторе за счет города заменят окна на звуконепроницаемые.