Tele2 начал отменять внутрисетевой роуминг 

Оператор Tele2 уже отменил внутрисетевой роуминг для большинства тарифов. Ранее такое предписание компаниям, организующим мобильную связь, выдала Федеральная антимопонольная служба.
«Абоненты компании пользуются услугами связи в поездках по России, как в домашнем регионе. Все мероприятия завершим в срок», — рассказала РИА Новости пресс-секретарь компании Ольга Галушина.
Ранее News.ru сообщал, что весной этого года ФАС возбудила дела в отношении операторов мобильной связи «МегаФон» и МТС за то, что те игнорировали требования об отмене роуминга за звонки внутри сети. Компании завышали стоимость звонков между городами, а также сохраняли суточную оплату для абонентов, покидающих «домашний» регион. Изменения для абонентов «ВымпелКома» вступят в силу уже с 20 августа. Большинство клиентов «МегаФона», в свою очередь, освободят от платежей до первого дня осени, оставшихся — до конца сентября. В МТС точные сроки исполнения указаний пока не назвали, но подчеркнули, что все требования к компании также будут выполнены.