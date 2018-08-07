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Томская область стала первой в Сибири по числу аннулированных лицензий на продажу алкоголя
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Томская область стала первой в Сибири по числу аннулированных лицензий на продажу алкоголя 

sibnovosti.ru 5 часов назад
Фото: sibnovosti.ru
Томская область занимает первое место по Сибири и третье по России по количеству аннулированных лицензий за незаконную продажу алкоголя.
Как сообщает служба новостей «Радио Сибирь» со ссылкой на председателя областного Комитета по лицензированию Александра Деева, речь идет о продаже спиртного несовершеннолетним, реализации алкоголя в ночное время и о других нарушениях. По данным чиновника, практически все крупные сети в регионе, включая федеральные, имеют подобные нарушения. Штрафы для них составляют от 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей. Одна из томских торговых сетей недавно была оштрафована на 600 тыс. рублей за два правонарушения. 19 организациям с начала текущего года не выдали или не продлили лицензию.
Александр Деев добавил, что множество нарушений при продаже алкоголя стражи порядка фиксируют в части ведения документации. Всего за 2017 год на одного человека в Томской области было выпито около 58 л алкогольной продукции. По данным регионального Комитета по лицензированию, при оказании услуг общественного питания в судебном и во внесудебном порядке за первое полугодие 2018 года было аннулировано 11 лицензий.
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