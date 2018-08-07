Зачем коммунальная служба Самары построила пирамиду для должников

В управляющей компании «Российские коммунальные службы — Самара» нашли креативный способ выбивания долгов из неплательщиков по ЖКХ.

Для этого коммунальщики соорудили «пирамиды позора», которые помещают с помощью подъемника непосредственно перед окном или домом неплательщика. Давят, так сказать. морально — поскольку иных способов истребовать долги у «РКС-Самара» не осталось.

Но если у жильца этой квартиры реально нет денег на оплату ЖКУ, создаст ли их подобное воздействие из миража, из ничего?

Для примера: стоимость квартплаты (без учета электроэнергии) в однокомнатной квартире (40 кв. м) в подмосковных Мытищах в январе 2018 года составила чуть менее 6000 рублей. Это при том, что, по данным МЭР, нижняя граница доходов имеющего работу россиянина — что позволяет формально относить его к среднему классу — находится на уровне 25 000 рублей.

По данным Росстата, средняя зарплата в Самаре составляет чуть больше 30,000 руб.

По данным опять же Росстата, в первом квартале 2018 года объем неоплаченных счетов за водоснабжение вырос по России на 5,7%, водоотведение на 6,6%, электричество на 9,7%. Неуплата за жилищные услуги в целом увеличилась на 14,6%. Сейчас население тратит на услуги ЖКХ около 11,3% своих доходов.

По расчетам Минэкономразвития , ситуация будет ухудшаться еще как минимум до 2020 года. Если в 2014 году долги по ЖКУ составляли 111 миллиардов рублей, то в июле 2017-го министр строительства и ЖКХ Михаил Мень называл цифру в 645 миллиардов.

Сопредседатель НП «Управдом» Евгения Юнисова уверена, что на акции, подобные самарской, управляющие компании повергает полное отчаяние.

Есть три рода неплательщиков: те, кто не платят потому, что у них денег нет физически — на таких, понятно, никакое моральное воздействие никакого влияния не окажет. Но есть люди, которые не платят принципиально, так как считают, что качество коммунальных услуг не стоит денег, которые указаны в платежках. Наконец, многие жильцы просто не могут найти времени, чтобы заниматься оплатой, забывают в ежедневных хлопотах и т. д. Вот на эти две категории вполне можно надавить психологически, — сказала она «Ридусу»

Трехтонные пирамиды уже постояли у 82 частных домов и организаций по всей Самаре.

Вероятно, самарская компания «дошла до точки», если решила заниматься такого рода «коллекторством», считает эксперт.

КПД любых моральных методов воздействия вообще весьма невысок. Ведь часто неплательщики накапливают долг еще и потому, что они не проживают в помещениях, где зарегистрированы формально. Возможно, самарская УК уже прошла все ступени, включая суды, и все эти усилия не принесли результата в случае с самыми «упертыми» неплательщиками, — предполагает она.

Юнисова указывает, что прибыльность компаний в жилищно-коммунальной сфере крайне невелика, поэтому даже если у потребителей образуется долг в несколько сотен тысяч рублей, это ставит компанию на грань банкротства, а потребителей — под риск остаться без воды и тепла вообще.

Замдиректора «РКС-Самара» Евгения Порецковская ранее сообщала местным СМИ, что компания сначала уведомляет должника, присылает письма, претензии, направляет исполнительные листы из судов, приглашает на комитет по дебиторской задолженности.

Начальник отдела по связям с общественностью ООО «СКС» (подразделение РКС «Самара») Мария Алмазова рассказала «Ридусу», что экономический эффект от пирамидостроения заведомо превышает расходы на его организацию

Стационарная пирамида обходится в 10−15 тысяч рублей, а мобильная — в районе 5 тысяч. Работы же по их установке вообще не стоят нам ни копейки — их выполняют штатные сотрудники компании в свое основное рабочее время за зарплату. Зато за июль мы вернули догов на один миллион рублей, так что пирамиды себя многократно окупают, — говорит она.

По словам Алмазовой, коммунальщики доставляют пирамиды не наобум, а точечно: по тем адресам, жители которых заведомо в состоянии оплатить услуги ЖКХ, но просто не хотят этого делать.

Когда мы ставим 3-тонную пирамиду перед воротами роскошного особняка, владельца которого знает пол-города, он гасит задолженность на следующий же день, чтобы не позориться на всю Самару. И мы знаем, что теперь, когда над ним постоянно «висит пирамида», он платить будет исправно, — рассказывает Алмазова.

Тарифы для населения в России экономически неоправданно низкие, сказала ранее «Ридусу» исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Светлана Разворотнева.

Это приводит к тому, что почти все водоканалы и прочие поставщики ЖКУ — банкроты. Модернизировать изношенную инфраструктуру возможно, только если профинансировать ее на федеральном уровне. Все водоканалы по всей России — организации нищие, инвесторы в них не идут. Население — это единственный источник существования для них. Либо водоканалы будут повышать тарифы на свои услуги, либо население останется без водоснабжения и водоотведения, — объясняла она.

Убытки коммунальщиков за 2019 год могут достичь 100 млрд рублей, а объем долгов в отрасли вырастет до 1,5 трлн рублей, подсчитали в ассоциации «ЖКХ и городская среда».