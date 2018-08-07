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«РТ-Химкомпозит» создает биохимический кластер в Липецкой области
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«РТ-Химкомпозит» создает биохимический кластер в Липецкой области 

Ростех 4 часа назад
Фото: Ростех
На базе предприятия холдинга «РТ-Химкомпозит» в Липецкой области будет создан биохимический кластер и промышленный технопарк. Соответствующее соглашение холдинг подписал с правительством региона. В ближайшее время будет объявлен первый проект кластера, приблизительной стоимостью в 500 млн рублей.
Новый кластер создается на территории филиала Государственного Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательского института химии и технологии элементоорганических соединений «Силан» (ГНИИХТЭОС). Трехстороннее соглашение подписали глава администрации Липецкой области Олег Королев, генеральный директор ГНИИХТЭОС Павел Стороженко и директор Ассоциации организаций содействия развитию кластеров и технопарков России Андрей Шпиленко.
«Соглашение способствует развитию научно-технического и инновационного потенциала «РТ-Химкомпозит», повышает инвестиционную привлекательность региона, а также развивает и укрепляет межрегиональные и международные связи в сфере научно-технического развития и промышленной кооперации», — отметили в пресс-службе холдинга.
В ближайшее время будет объявлен первый проект биохимического кластера, приблизительной стоимостью в 500 млн рублей. Как пояснили в холдинге, проект позволит расширить объемы производства кремнийорганической продукции.
«Развитие химии и зеленой химии соответствует нашей стратегии развития, утвержденной решением Правления Госкорпорации Ростех. Прогнозируемый рост мирового рынка зеленой химии составляет от 7 до 13 процентов в перспективе 2025 года и нам необходимо быть в лидерах этого процесса. С открытием технопарка и формированием биохимического кластера в Липецкой области, мы надеемся укрепить свою компетенцию в этом направлении и значительно увеличить долю продукции гражданского назначения», — прокомментировал гендиректор «РТ-Химкомпозита» Кирилл Шубский.
«РТ-Химкомпозит» занимает лидирующие позиции на российском рынке высокотехнологичных изделий из полимерных композитов. Деятельность холдинговой компании структурирована по трем бизнес-направлениям: «Композиты», «Химия и Зеленая химия» и «Волокна». В состав холдинга входит 10 организаций. Консолидированная выручка «РТ-Химкомпозита» в 2017 году превысила 9,4 млрд рублей, консолидированная чистая прибыль составила 329 млн рублей.
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