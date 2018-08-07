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Игорь Руденя встретился с директором ПАО «Мостотрест» Владимиром Власовым
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Игорь Руденя встретился с директором ПАО «Мостотрест» Владимиром Власовым 

tvernews.ru 4 часа назад
Фото: tvernews.ru
6 августа губернатор Игорь Руденя провёл в правительстве Тверской области встречу с генеральным директором ПАО «Мостотрест» Владимиром Власовым. Обсуждались вопросы дорожного строительства. Компания уже реализовала ряд крупных проектов на территории Верхневолжья: по строительству участков скоростной автодороги М-11 в обход Вышнего Волочка и Торжка, а также 6-го этапа трассы в Тверской и Новгородской областях, открытого в этом году.
— Тверской регион заинтересован в завершении строительства магистрали в плановые сроки, — сказал Игорь Руденя.
В настоящее время силами ПАО «Мостотрест» ведётся вторая очередь работ по реконструкции мостового перехода через Волгу на 176 км трассы М-10 «Россия» у микрорайона «Мигалово». Сдать объект планируется в 2019 году.
В июне этого года в Тверской области был завершён ещё один крупный проект — реконструкция участка М-10 в обход Твери от 156 до 179 км. До 6 полос расширен 2-километровый участок М-10 и до 4 полос — северный подъезд к городу, построено две автомобильные развязки — на 164 км и 173 км в направлении Тургиновского и Старицкого шоссе, оборудованы надземные пешеходные переходы, установлены линии освещения и другие элементы дорожного обустройства. Пропускная способность участка увеличена до 100 тыс. автомобилей в сутки.
Завершение работ на объекте обеспечило непрерывное движение транспортных средств на всём протяжении обхода Твери, а также безопасное и бесперебойное движение на пересечении с автомобильными дорогами регионального значения. Кроме того, реализация проекта позволила организовать сквозной проезд по автодороге М-11 до ввода в эксплуатацию платного участка северного обхода Твери, сообщает правительстов Тверской области.
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