Челябинский филиал РСХБ приглашает челябинцев на дни открытых дверей

В честь своего десятого дня рождения Челябинский филиал РСХБ приглашает южноуральцев на дни открытых дверей, которые пройдут 7-9 августа во всех челябинских офисах Банка. Всех клиентов, пришедших в офисы Банка в эти дни, ждут праздничное настроение, консультации специалистов по всей линейке финансовых продуктов и специальные предложения от партнеров Банка.

Более 5000 предприятий и свыше 150 тысяч частных клиентов Челябинской и Курганской областей воспользовались услугами Россельхозбанка . Приоритетным направлением для филиала по-прежнему остается поддержка сельхозтоваропроизводителей Челябинской области и Зауралья, развитие малого и среднего предпринимательства, а также повышение качестве жизни граждан.