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Челябинский филиал РСХБ приглашает челябинцев на дни открытых дверей
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Челябинский филиал РСХБ приглашает челябинцев на дни открытых дверей 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
В честь своего десятого дня рождения Челябинский филиал РСХБ приглашает южноуральцев на дни открытых дверей, которые пройдут 7-9 августа во всех челябинских офисах Банка. Всех клиентов, пришедших в офисы Банка в эти дни, ждут праздничное настроение, консультации специалистов по всей линейке финансовых продуктов и специальные предложения от партнеров Банка.
Более 5000 предприятий и свыше 150 тысяч частных клиентов Челябинской и Курганской областей воспользовались услугами Россельхозбанка. Приоритетным направлением для филиала по-прежнему остается поддержка сельхозтоваропроизводителей Челябинской области и Зауралья, развитие малого и среднего предпринимательства, а также повышение качестве жизни граждан.
«Безусловно, за 10 лет работы филиала пройден колоссальный путь, достигнуты высокие результаты, но нельзя останавливаться на достигнутом, необходимо идти в ногу со временем, предлагая клиентам современные сервисы и актуальные продукты, учитывающие их индивидуальные потребности. Мы и далее продолжим планомерную работу над повышением доступности банковских услуг и ростом качества предоставляемых сервисов», — отметила и.о. директора Челябинского филиала РСХБ Людмила Попова.
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