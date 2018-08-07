Челябинский филиал РСХБ приглашает челябинцев на дни открытых дверей 

В честь своего десятого дня рождения Челябинский филиал РСХБ приглашает южноуральцев на дни открытых дверей, которые пройдут 7-9 августа во всех челябинских офисах Банка. Всех клиентов, пришедших в офисы Банка в эти дни, ждут праздничное настроение, консультации специалистов по всей линейке финансовых продуктов и специальные предложения от партнеров Банка.
Более 5000 предприятий и свыше 150 тысяч частных клиентов Челябинской и Курганской областей воспользовались услугами Россельхозбанка. Приоритетным направлением для филиала по-прежнему остается поддержка сельхозтоваропроизводителей Челябинской области и Зауралья, развитие малого и среднего предпринимательства, а также повышение качестве жизни граждан.
«Безусловно, за 10 лет работы филиала пройден колоссальный путь, достигнуты высокие результаты, но нельзя останавливаться на достигнутом, необходимо идти в ногу со временем, предлагая клиентам современные сервисы и актуальные продукты, учитывающие их индивидуальные потребности. Мы и далее продолжим планомерную работу над повышением доступности банковских услуг и ростом качества предоставляемых сервисов», — отметила и.о. директора Челябинского филиала РСХБ Людмила Попова.