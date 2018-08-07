СМТ придется вернуть в бюджет 25 млн за срыв сроков по вводу «Клиники сердца»

Эти деньги компания получила из бюджета области в качестве частичной компенсации затрат на подключение возводимого ею кардиохирургического центра «Клиники сердца» к энергосетям в 2014 году.

Как поясняется в материалах дела, согласно условиям договора, заключенного между СМТ и министерством, а также в соответствии с нормами порядка выдачи субсидии, в случае невведения в срок объекта инвестирования субсидия должна быть возвращена в полном объеме. По графику, прописанному в договоре, кардиоцентр должен был быть введен до 30 ноября 2015 г., однако пока работы на нем не завершены.

Напомним, ООО «Современные медицинские технологии», владельцем и руководителем которого является Сергей Шатило , занимается продажей фармацевтической продукции, расходных материалов и медицинского оборудования.

Строительство в рамках государственно-частного партнерства «Клиники сердца» площадью 25 тыс. кв. м — один из самых известных проектов компании. В настоящее время объект находится в высокой степени готовности, и как рассказывал в январе текущего года Волга Ньюс Сергей Шатило, для завершения работ необходимо около четырех месяцев.

Однако пока они «заморожены». Сложности с завершением строительства «Клиники сердца» возникли у компании после возбуждения в отношении ее руководителей и сотрудников ряда уголовных дел.

Напомним, Сергею Шатило вменяется коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ) и ограничение конкуренции (ст. 178 УК РФ), а также два эпизода незаконного сбыта незарегистрированных медицинских изделий и покушение на такую деятельность (ч. 1 ст. 238.1 УК РФ и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 238.1 УК РФ). Ни один из вменяемых представителям СМТ фактов Сергей Шатило не признает и называет их «надуманными», а уголовные дела — возбужденными незаконно. Однако сложившаяся ситуация, как он пояснял ранее, мешает работе компании: в частности, отсутствует возможность привлечения кредитных средств для завершения строительства кардиохирургического центра.

Относительно разбирательства с министерством экономического развития из-за 25 млн руб. Сергей Шатило заявлял: «Это единственное, что мы получили от государства при строительстве кардиохирургического центра. По условиям договора, государство обязалось предоставить нам подключение ко всем коммуникациям, но, не выполнив этого, предоставило нам субсидию по затратам на электроэнергию. И эти деньги они теперь оспаривают».

Кроме того, адвокат СМТ Денис Анисимов также ранее сообщал Волга Ньюс, что работы по строительству трансформаторной подстанции мощностью 2 тыс. кВт, прокладке силовых кабелей и технологическому присоединению, на которые предназначалась субсидия были проведены в полном объеме и в установленный срок. Поэтому СМТ не признает иск министерства. Более того, стоимость работ превысила размер субсидии, по его информации, и составила 34 млн рублей.

Однако суды первой и второй инстанции посчитали доводы СМТ менее убедительными, чем доводы министерства. «спорная субсидия предоставляется для реализации инвестиционного проекта „Кардиохирургический центр“, а не его части — выполнение работ, связанных с подключением к источникам электроснабжения. То есть в целях получения субсидии ООО „СМТ“ приняло на себя обязательство по вводу объекта инвестирования в эксплуатацию в срок до 30 ноября 2015», — говорится в постановлении суда апелляционной инстанции. Тот факт, что впоследствии срок ввода центра в эксплуатацию был скорректирован, по мнению суда, в данном случае не существенен.

При этом, как ранее пояснял Денис Анисимов, СМТ не признает доводы истца о смещении сроков ввода в эксплуатацию кардиоцентра, поскольку компанией были приняты все зависящие от нее меры «для надлежащего исполнения обязательств». Но, суд считает, что не могут быть признаны непреодолимыми обстоятельства, «наступление которых зависело от воли и действий стороны обязательства, например, отсутствие у должника необходимых денежных средств, нарушение обязательств его контрагентами, неправомерные действия его представителей».

Как сообщил Волга Ньюс Денис Анисимов, на решение апелляционной инстанции СМТ намерено подать кассационную жалобу.