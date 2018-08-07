Яхтсмены интернет-волн. Как «король IT-заказов» связан с Антоном Вайно

Мониторингом соцсетей по заданию Кремля займется Анатолий Карачинский (на фото) — мультимиллионер и партнер главы АП по элитному клубу, выяснил «Собеседник»

Блогеры на мушке

администрации президента придумали программу отслеживания губернаторами жалоб россиян в социальных сетях. Чиновников обяжут реагировать на критику населения в течение суток, узнал РБК. Пока систему тестируют в нескольких регионах, к 2019 году ее планируется внедрить по всей стране.

Проект обусловлен поиском новых форм обратной связи властей с жителями, объяснил «Собеседнику» политконсультант Андрей Криворотько:

— Это раньше с жалобами звонили в приемную мэра или администрации области. Теперь альтернативой могут являться соцсети. У людей выработалась привычка при виде проблемы описывать ее в своих постах. И есть много случаев, когда вопросы решались таким образом. С другой стороны, власти мониторят блоги с целью узнать о проблеме до того, как она выйдет на улицы.

Помогать отслеживать протестные настроения будет система «Инцидент менеджмент», разработанная информационно-аналитической компанией «Медиалогия». Компания уже заработала на госконтрактах почти 2 млрд руб. К примеру, мониторинг СМИ для Ярославской области обходится региональному правительству в 240 тыс. руб. в год.

Компания входит в холдинг IBS и контролируется его основателями — Сергеем Мацоцким и Анатолием Карачинским, которому принадлежит основная доля. Состояние президента IBS Group Карачинского Forbes оценивает в 900 млн $.

История успеха

Свой бизнес Карачинский начинал еще во времена позднего Союза с поставок в страну австрийских компьютеров. Также создавал систему для издания немецкого журнала Burda Moden. Причем проект напрямую курировала супруга президента СССР Раиса Горбачева.

Deutsche Bank. Постепенно Карачинский и Мацоцкий создали один из ведущих IT-холдингов в России. Их бизнес тесно связан с государством, но при этом они работают и за границей. IBS является ключевым акционером разработчика программного обеспечения Luxoft, штаб-квартира которого расположена в Швейцарии. Представительства также есть на Украине, в США, Великобритании и других западных странах. Luxoft разрабатывает софт по заказу крупных мировых корпораций, в т. ч. Ford

У зарегистрированной в офшорных юрисдикциях Luxoft есть российская дочерняя компания — ООО «Люксофт Профешнл». Она стала безальтернативным разработчиком навигационно-информационной платформы системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Ее в обязательном порядке внедряют на новые автомобили. Мера не для всех очевидная — во Владивостоке на митингах протеста ее называли «государственным безумием», а главред журнала «За рулем» Максим Кадаков отмечал, что для системы не готова вся цепочка: экстренные службы оперативно приехать все равно не могут. Тем не менее «Люксофт Профешнл» на контрактах с учрежденным государством АО «Глонасс» получила 142 млн руб.

Всего же, по подсчетам «Собеседника», аффилированные с IBS фирмы заработали на господрядах более 43 миллиардов рублей. К примеру, самым крупным заказчиком ООО «Ибс Экспертиза» является ФНС , ООО «Ибс Платформикс» — «Росэнергоатом» , ООО «Ибс Консалтинг» — «Транснефть»

Топ-менеджеры IBS нередко и в личном качестве участвуют в околовластных проектах. Гендиректор Светлана Баланова вошла в т.н. президентский резерв кадров. Член совета директоров компании Григорий Кочаров был старшим вице-президентом Оргкомитета «Сочи 2014». С этим комитетом был связан коррупционный скандал, в ходе которого был задержан другой вице-президент — Игорь Столяров , но посадили в итоге не его, а полицейских, организовавших оперативный эксперимент с коммерческим подкупом.

Под одним парусом

Согласно ЕГРЮЛ, Карачинский является также соучредителем яхт-клуба «Пирогово». Второй соучредитель — его товарищ и давний компаньон по яхтингу Александр Ежков , который владеет всем элитным клубом-курортом «Пирогово». Яхт-клуб в Подмосковье наряду с полями для гольфа, ресторанами и теннисными кортами является частью этого «клуба состоятельных людей».

Яхт-клуб «Пирогово» — элитное заведение для состоятельных людей

А резиденцией здесь владеет… глава администрации президента Антон Вайно. Причем усадьба, по утверждению ЦУР, должна была, учитывая рыночные расценки, обойтись ему в 12 млн $. Это в несколько раз выше его годового дохода.

В «Пирогово» действует пропускная система. Годовой членский билет для гольфистов стоит 240 тыс. рублей. Стоимость парусной яхты для полноценного вхождения в яхт-клуб — более 15 тыс. евро. Но можно и арендовать.

Новый особняк Антона Вайно стоит в лучшем месте, в лесу у самой воды. По информации Центра управления расследованиями (ЦУР), поселился в элитном месте и еще один чиновник — министр промышленности Денис Мантуров

Резиденция и усадьба Антона Вайно — один из самых дорогостоящих объектов в Пирогово // фото: ЦУР Здесь практически нет заборов, только живые изгороди, между домами бегают животные: ежи, зайцы и белки. По дорожкам разгуливают специально разведенные фазаны.

Уж не на Клязьминском ли водохранилище Вайно и Карачинский договорились о внедрении продукта «Медиалогии» во все регионы? И не связано ли это с продажей недвижимости чиновнику с существенным дисконтом? Ответ: нет. Ведь в противном случае это можно расценить как взятку. А на это пойти не мог как видный государственный чиновник Вайно, так и ответственный предприниматель Карачинский. Ведь в кодексе корпоративной этики IBS сказано четко: «Сотрудникам запрещается, действуя от имени и (или) в интересах Компании, предлагать, передавать или принимать какие-либо средства поощрения или подарки, вознаграждения».

Так что в «короли IT-заказов» от органов власти Карачинский мог выбиться, только честно соблюдая антикоррупционные ограничения. К тому же в «Медиалогии» уже поспешили заявить, что региональные власти работают с ними по собственной инициативе, без подсказок из Кремля.

контрольный вопрос

Корреспондент «Собеседника» связался с Анатолием Карачинским через мессенджер Telegram и спросил, поддерживает ли он личные отношения с главой АП Антоном Вайно и не влияет ли это на заключение госконтрактов с органами власти. На все вопросы президент IBS ответил: «Нет».

мнение

Несколько лет назад бизнесмен, а сейчас вице-президент Банка ВТБ Михаил Дворкович заявил, что IBS «уничтожает» региональный IT-рынок. «Если IBS выходит на региональные конкурсы в консорциуме с местными игроками, то в случае победы реально работы выполняют региональные участники консорциума, но 70% оплаты уходит IBS», — написал он. По мнению Дворковича, две трети денег от госзаказа достается компании только за лоббирование победы. Анатолий Карачинский в ответ обвинил Дворковича в клевете. Но продолжения история не получила, рассказал Дворкович «Собеседнику»:

— Он слился, как только я сказал ему, что у меня есть конкретные материалы из регионов и письма региональных IT-компаний с доказательствами… Монополия — это всегда плохо.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №30-2018 под заголовком «Яхтсмены интернет-волн».