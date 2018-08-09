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Власти Симферополя предупредили о мусорном коллапсе
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Власти Симферополя предупредили о мусорном коллапсе 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
В Симферополе в связи с массовым выходом из строя коммунальной техники в ближайшие дни будет нарушен график вывоза мусора с контейнерных площадок города. Об этом сообщила пресс-служба администрации крымской столицы.
По словам директора МУП «Экоград» Александра Ерашова, сложности связаны с выходом из строя большого количества спецтехники — только за последние сутки вышли из строя 19 мусоровозов.
— Подбор стихийных свалок возле контейнерных площадок будет несколько ограничен, но не прекращен, — уверяет Ерашов. — Предпринимаются все меры, для того чтобы оперативно разрешить сложившуюся ситуацию.
Все исправные машины МУпа в сложившейся ситуации вынуждены работать в круглосуточно, наматывая за сутки до Белогорска и обратно около 1000 километров. Меняются лишь экипажи машин. Уже поданы заявки на закупку новых мусоровозов.
— Ситуация усугубляется не только транспортировкой мусора на большое расстояние в Тургенево, но и стихийными свалками, а также навалами строительного и крупногабаритного мусора, который выбрасывается на контейнерные площадки общего пользования и приводит к быстрому износу техники, — отмечает Ерашов. — Так, например, сегодня по улице Полигонной сотрудники предприятия обнаружили горы привезенного грунта и прочих крупногабаритных отходов.
Тем временем в МинЖКХ Республики Крым советуют сообщать о нарушениях графика вывоза мусора по городскому телефону единой дежурно-диспетчерской службы 1563 или +7-978-944-39-59.
— Все факты будут проверены, — уверяют в ведомстве. — Предприятие сделает необходимые и оперативные меры для устранения несанкционированных свалок. Мы прилагаем все усилия для того, чтобы устранить проблемы в сборе и вывозе мусора в столице Республики Крым. Ситуация с коллапсом коммунальных отходов вскоре будет решена.
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