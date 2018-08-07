Арбитражный суд Удмуртии ввел в управляющей компании СпДУ процедуру оздоровления

Ижевск. Удмуртия. Арбитражный суд Удмуртии ввел процедуру финансового оздоровления в МУП Ижевска «Спецдомоуправление». Как сообщает пресс-служба администрации города, такое решение было принято 3 августа.

Процесс продлится 24 месяца — до 3 августа 2020 года.

Финансовое оздоровление — это процедура, направленная на восстановление платежеспособности предприятия и погашение задолженности. Это позволит СпДУ вернуться к стабильной работе в течение ближайших двух лет.

Напомним, что 20 сентября 2017 года в МУПе была введена процедура наблюдения из-за того, что предприятие не может единовременно выплатить накопившуюся задолженность. При этом сумма кредитного долга не называется.

СпДУ и власти Ижевска в больших долгах винят бывшее руководство управляющей компании и считают, что основные долги являются искусственно созданными. Отметим, что экс-директора «Спецдомоуправления» Антона Люкшина задержали в 2016 году по подозрению в присвоении более 10 млн рублей.