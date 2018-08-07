Сергей Жаков: «Мы настроены на открытое и честное партнерство»

Процесс реформирования института саморегулирования пока не закончен, считает президент Ассоциации СРО «Содружество Строителей» Сергей Жаков. В интервью «Строительному Еженедельнику» он рассказал о нерешенных вопросах саморегуляторов отрасли и текущей деятельности своей саморегулируемой организации.

— Сергей Дмитриевич, прошло чуть более года с момента серьезного реформирования института саморегулирования. На Ваш взгляд, как провели СРО в сфере строительства последние 12 месяцев?

— Процесс реформирования института саморегулирования начался еще в 2016 году, когда был утвержден 372-ФЗ. В соответствии с ним, до 1 июля 2017 года саморегулируемые организации должны были провести серьезную работу согласно новым требованиям Градостроительного кодекса. Некоторые СРО ушли с рынка еще до этой даты, другие прекратили свою деятельность уже после нее. Если брать Петербург, то из 35 ранее действовавших СРО в настоящее время осталось только 20. Понятно, что отдельные СРО были коммерческими, на борьбу с которыми и было направлено действие 372-ФЗ, но также сферу саморегулирования покинули вполне достойные и рабочие СРО, из-за проблем с компенсационными фондами, которые остались в банках, лишенных лицензий, а это повлекло за собой массу проблем и издержек в первую очередь для строительных компаний — членов этих СРО.

Полагаю, что процесс реформирования института саморегулирования будет продолжаться. Правда, из-за необходимости соответствия всем новым требованиям деятельности возможен новый виток коммерциализации отдельных СРО.

— Какие изменения произошли за последние месяцы в деятельности СРО «Содружество Строителей»?

— В целом у нас все хорошо. Мы стараемся как можно быстрее адаптироваться к новым требованиям законодательства и при этом помочь в этом и нашим членам. Есть и проблемы, но мы успешно решаем их. Еще до начала периода реформ мы столкнулись с проблемами с «Мастер-Банком» , лишенным лицензии (мы, в числе немногих, не молчали об этом, а предприняли все возможные способы защиты прав) — но несмотря на это мы легко, не устанавливая каких-либо дополнительных взносов с членов СРО (как поступили некоторые наши коллеги по отрасли), смогли полностью сформировать компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Сформированных средств с существенным избытком достаточно на всех наших членов, т. е. наша СРО на 100% способна нести ответственность по определенным законом обязательствам своих членов. Регионализация СРО прошла непросто, но результативно. В свои регионы из Ассоциации перешли около 350 компаний. За ними мы передали в новые СРО их взносы в компфонд в полном размере, на общую сумму в 145 млн рублей.

В настоящее время в СРО «Содружество Строителей» входит более 420 компаний. Их количество продолжает расти. Нас рекомендуют сами компании своим заказчикам, партнерам и знакомым, что для нас является высокой оценкой нашей работы!

Добавлю, что за последние несколько лет мы проделали огромную работу, направленную на информационную открытость «Содружества Строителей», в том числе на нашем сайте, который регулярно обновляется. Организации, желающие вступить в СРО, могут получить бесплатную консультацию наших сотрудников, также попробовать нашу команду в деле еще до вступления в Ассоциацию — бесплатно воспользоваться любой из дополнительных услуг. Компании не платят нам деньги за их проверку, как это принято в ряде других СРО. Можно говорить о том, что мы настроены на открытое и честное партнерство со всеми нашими членами.

— А какие компании являются членами вашей СРО?

— Это представители как малого, среднего, так и крупного бизнеса. К примеру, из известных компаний могу выделить ПАО «Ростелеком» ОАО «Адмиралтейские верфи» , ООО «Лукойл — Северо-Западнефтепродукт», АО «МФК „Лахта Центр“, ООО „ГЕОИЗОЛ ПГС“. Многие наши члены имеют третий и четвертый уровень ответственности, чем могут похвастаться далеко не все СРО.

— На Ваш взгляд, какие вопросы саморегуляторов требуют дополнительного разрешения?

— Один из актуальных вопросов — ведение Национального реестра специалистов. В настоящий момент значительная часть СРО не справляется с наполнением НРС, так как у многих строительных компаний специалистов с заявленными требованиями попросту нет. Доходит до смешного: от некоторых компаний заявляются специалисты, находящиеся давно на пенсии, сотрудничающие по НРС с данными организациями на возмездной основе.

В „Содружестве Строителей“ ситуация с наполняемостью НРС в целом неплохая, лучше, чем во многих других СРО Петербурга. Тем не менее, мы поддерживаем инициативу других саморегуляторов о снижении стажа специалистов, попадающих в реестр. Если он будет хотя бы 7 лет, а не 10, то наполняемость НРС значительно улучшится. А у строительных компаний станет на одну проблему меньше!

— Как необходимо внедрять профессиональные стандарты деятельности для строителей? Есть ли необходимость в их обязательности?

— Считаю, что профессиональные стандарты должны быть обязательными. Это мировая практика. Они помогают упорядочить весь процесс в производстве и на строительной площадке. Профстандарты — это по своей сути СНИПы, которые использовались в советское время, но начали видоизменяться в 1994 году, а потом и вовсе исчезли. Когда появилось саморегулирование, о создании определенного порядка ведения процессов на стройке вновь заговорили, но до реальных решений не доходило. В мае этого года НОСТРОЙ утвердил перечень из 175 профессиональных стандартов, которые должны стать обязательными для строителей с 1 июня 2019 года. Контролировать их соответствие и выполнение должны СРО. К сожалению, пока нет ясности, каким должен быть процесс контроля, какие полномочия и рычаги воздействия должны быть у саморегуляторов.

— Как оцениваете текущую ситуацию в строительной отрасли?

— На мой взгляд, она оставляет желать лучшего. Есть много аспектов, которые не позволяют строителям эффективно заниматься своей работой. В частности, оказывают влияние и регулярные законодательные изменения, от которых профессиональное сообщество уже устало. Если гражданское строительство продолжает развиваться (причем это касается в большей степени крупных городов), то об успехах компаний в промышленном строительстве сейчас практически ничего не слышно.

Негативно на развитие отрасли влияет и действующий механизм конкурсных процедур, при которых побеждает компания с минимальной заявленной стоимостью работ. Такой демпинг приводит к тому, что очень часто строительство объекта по госзаказу не завершается, подрядчик не справляется со взятыми обязательствами. Такая ситуация сложилась и в Петербурге, из-за чего в адрес Комитета по строительству города уже не первый год звучит критика, в том числе от губернатора Георгия Полтавченко

— А как можете прокомментировать переход застройщиков жилья на проектное финансирование?

— Проектное финансирование — очень серьезное нововведение, о необходимости которого заявили федеральные власти. На деле необходимо решить еще много вопросов — как этот механизм должен действовать, чтобы строительство шло эффективно и не увеличило цену квадратного метра (рост которой повлечет за собой снижение спроса).

Отмечу, что уже сейчас ужесточились требования законодательства о долевом строительстве, но многие застройщики набрали разрешений на строительство на три-четыре года вперед, что позволит им возводить объекты по старым правилам. Но и эти годы будут не без потерь. Финансовое состояние некоторых девелоперов вызывает тревогу — в частности, из-за того, что они уже плотно сидят на банковских кредитах, а оборотов нет.

— Сергей Дмитриевич, что можете пожелать строителям в преддверии профессионального праздника?

— Хотелось бы пожелать всем строителям доброго здоровья, финансового благосостояния, новых профессиональных побед — чтобы от ваших достижений Петербург становился еще краше. С Днем строителя, уважаемые коллеги и друзья!