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Инвестор из Сингапура провел переговоры с облправительством о реализации проектов АПК
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Инвестор из Сингапура провел переговоры с облправительством о реализации проектов АПК 

Волга Ньюс 4 часа назад
Как сообщает областное минэкономразвития, целью визита стало проведение переговоров по вопросам совместной с Самарской областью реализации инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства и иных секторах экономики на территории региона.
В Самаре состоялась официальная встреча потенциального инвестора, представителей ООО ХОЛДИНГ «АМАР ГРУПП», Международной ассоциации исламского бизнеса по Самарской области (МАИБ) с представителями региональных минэкономразвития, минсельхоза и минпрома, а также профильными институтами развития и предприятиями губернии. Встреча была проведена под председательством врио первого заместителя председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова при участии муфтия Самарской области Талипа Яруллина.
В рамках данной встречи обсуждались вопросы развития регионального агропромышленного комплекса, возможности привлечение иностранных инвестиций по линии исламских финансов и экспорта халяльной продукции из Самары в страны Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока, а также проведение совместно с правительством Самарской области «Всемирного Дня Халяль» в 2019 г. и развитие туризма «Халяль» в регионе.
В программу визита потенциального инвестора в Самарскую область вошло посещение крупнейших действующих и подлежащих модернизации и реконструкции птицефабрик региона в целях непосредственного знакомства с техническим оснащением предприятий, производственным процессом и оценкой перспективных возможностей дальнейшего инвестиционного сотрудничества.
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