Пушистое счастье: почему кошки так популярны в мире

8 августа — Всемирный день кошек. Самые популярные породы этих питомцев в России — британская и шотландская. Породистый котенок стоит около трех тысяч рублей. В пятерке «любимцев» россиян — бенгальская кошка, канадский сфинкс и мейн-кун. Мейн-кун — самая крупная порода кошек в мире.

С начала 2017 года жители России стали владельцами более 500 тысяч кошек. Популярность у россиян набирает новая порода — каракет. Это результат скрещивания домашней кошки и степной рыси каракала. За четыре года в России появились на свет около 60 особей породы каракет. У таких кошек яркая внешность и спокойный дружелюбный характер. Самые «кошачьи» города России — Москва, Санкт-Петербург и Нижний Новгород. Наиболее равнодушно к этим животным относятся жители Тольятти, Иркутска и Ижевска.

Кошки — самые популярные домашние животные на планете. В мире насчитывается 500 млн кошек и почти 40 пород. Самые популярные породы — персидская, мейн-кун и сиамская. Средняя продолжительность жизни кошки — 18 лет. У мурлык, как и людей, разные группы крови — А, В и АВ. Кошки чаще всего правши, коты — левши. Две трети своей жизни кошка проводит во сне. В среднем по 18 часов в сутки. Как и людям, этим питомцам снятся сны, но ученые не знают, какие. Для отдыха коту нужно пространства в 10 раз больше, чем для кошки. Пушистые зверьки распознают запахи лучше собак.

В Древнем Египте кошка считалась священным животным. В средневековой Европе этих питомцев считали животными, одержимыми дьяволом. В Великобритании и Австралии верят, что черная кошка приносит удачу. За эмоции у кошек отвечают те же участки мозга, что и у человека. Эти животные могут подпрыгнуть на высоту в пять раз превышающую их рост. Кошка способна пролезть в любое отверстие размером с ее голову. Мурлыки издают около 100 разных звуков. Собаки — только 10. Где бы кошка ни оказалась, она всегда найдет дорогу домой.

Почему кошки — самые популярные домашние питомцы в мире, телеканалу «МИР 24» рассказали руководитель клуба любителей кошек «Москва» Людмила Макарова и заводчица британской породы кошек Светлана Казакова.

— Согласно опросам, по популярности среди россиян «британцы» делят первое место с мейн-кунами. Почему эта порода завоевала такие симпатии?

Ухаживать за этими питомцами достаточно легко. Это короткошерстные животные, которые не требуют постоянного мытья и вычесывания. Во-вторых, эти кошки хорошо ладят с детьми, не царапаются, не кусаются. Это мягкие «подушечные» питомцы, которые много спят. И еще они очень хорошо переносят одиночество, им не нужно постоянное присутствие человека в доме.

Продолжение интервью смотрите в видеоролике.

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