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Недострой «Эльдорадо» на Сурикова могут сдать в следующем году
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Недострой «Эльдорадо» на Сурикова могут сдать в следующем году 

sibnovosti.ru 4 часа назад
Фото: sibnovosti.ru
Печально известный долгострой «Эльдорадо» напротив Дома быта на ул. Сурикова в Красноярске может быть сдан в следующем году. Об этом в ходе брифинга для СМИ сообщил вице-мэр Красноярска Олег Животов.
«У объекта непростая судьба, более чем 12 лет этой прелести. Я напомню, что в 2016 году с целью его достройки было внесено изменение в разрешение на строительство и назначение объекта сменилось с торгово-развлекательного на гостиничное. На сегодняшний день с инвестором проговорены наши пожелания. Намерение инвестора, и он это официально подтверждает, в рамках следующего года завершить строительство в полном объеме», — сообщил Животов.
По его словам, мэрия будет настаивать на достройке объекта.
«Наша позиция такова — приостановить этот проект при наличии живого инвестора нам точно не с руки. Это самая центральная часть города и этот объект уже оскомину набил, надо срочно с ним разбираться», — сказал Животов.
Фото: скриншот СТС-Прима
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