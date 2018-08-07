Недострой «Эльдорадо» на Сурикова могут сдать в следующем году

Печально известный долгострой «Эльдорадо» напротив Дома быта на ул. Сурикова в Красноярске может быть сдан в следующем году. Об этом в ходе брифинга для СМИ сообщил вице-мэр Красноярска Олег Животов

«У объекта непростая судьба, более чем 12 лет этой прелести. Я напомню, что в 2016 году с целью его достройки было внесено изменение в разрешение на строительство и назначение объекта сменилось с торгово-развлекательного на гостиничное. На сегодняшний день с инвестором проговорены наши пожелания. Намерение инвестора, и он это официально подтверждает, в рамках следующего года завершить строительство в полном объеме», — сообщил Животов.

По его словам, мэрия будет настаивать на достройке объекта.

«Наша позиция такова — приостановить этот проект при наличии живого инвестора нам точно не с руки. Это самая центральная часть города и этот объект уже оскомину набил, надо срочно с ним разбираться», — сказал Животов.

Фото: скриншот СТС-Прима