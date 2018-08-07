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В Челябинской области намерены построить платный участок федеральной трассы
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В Челябинской области намерены построить платный участок федеральной трассы 

Rambler News Service 2 часа назад
Фото: РИАНА Урал-пресс-информ
Губернатор Челябинской области поручил своему заместителю Руслану Гаттарову проработать проект строительства в регионе первого платного участка федеральной трассы, [пишет] (https://ura.news/news/1052345725) URA.RU со ссылкой на региональное Минэкономразвития.
Новый двухполосный участок планируется создать на автодороге М5 «Урал» на отрезке от Сатки до Миасса, проходящий через хребет Уреньга. При этом бесплатный дублер будет сохранен.
«Благодаря платной четырехполосной автодороге Сатка — Миасс на трассе М5 время в пути сократится в два раза: 35 минут для легковых автомобилей вместо 67 и 45 минут для грузовых автомобилей вместо 95. Протяженность участка составит 68 км. Максимальная скорость движения — 120 км/ч. Бесплатный дублер будет сохранен», — следует из сообщения.
Издание отмечает, что на этом участке крутые подъемы и спуски, чередующиеся с поворотами и мостами, из-за чего на дороге часто случаются аварии.
По словам Гаттарова, интерес к проекту уже проявили несколько потенциальных инвесторов. В целом проект планируется реализовать на условиях частно-государственного партнерства.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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