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В Volgabus рассказали о работе над беспилотником «Матрешка»
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В Volgabus рассказали о работе над беспилотником «Матрешка» 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости/Прайм. Проект беспилотного автобуса «Матрешка», который развивает владелец производителя автобусов Volgabus Алексей Бакулин, не заморожен и планирует представить новую версию — «Матрешка 2.0» — этой осенью, сообщил РИА Новости представитель Volgabus.
В понедельник в профильных СМИ появилась информация о закрытии проекта из-за отсутствия у Бакулина технических и финансовых ресурсов для продолжения работы над «Матрешкой». А во вторник сам Бакулин объявил в соцсетях, что информация не соответствует действительности.
"Проект действительно приостановлен для ряда исполнителей, которые отвечали за отдельные виды работ на договорной основе и не смогли достичь заданных показателей, однако не стоит завершение взаимодействия с несколькими партнерами ассоциировать со всем проектом. Реализация проекта по разработке беспилотного транспортного средства продолжается в рамках новой концепции, соответствующей актуальным мировым трендам в области беспилотного транспорта. Мы расширили зону взаимодействия с командами, занятыми беспилотностью, привлекли новых партнеров", — написал Бакулин.
Эту информацию подтвердил РИА Новости и представитель Volgabus. «Ни о каком банкротстве и заморозке проекта речи не идет. С некоторыми контрагентами не удалось договориться, и конфликт перешел в юридическую плоскость. Люди, минуя процедуры по взысканию, которые предусмотрены законом, решили подать иск о банкротстве. Боюсь, у них его никто не примет. Проект развивается, новая машина будет представлена в октябре на выставке Busworld», — сказал собеседник агентства.
По его словам, «Матрешка 2.0» будет больших размеров по сравнению с предшественницей, получит место оператора в салоне, будет быстрее заряжаться и передвигаться, значительно обновит программную и аппаратную части.
"Проект «Матрешка» — передовой, инновационный продукт, имеющий огромный потенциал на рынке пассажирских перевозок. В настоящий момент он отправлен на доработку по решению межведомственной рабочей группы, а уже осенью мы увидим обновленную версию беспилотника. «Матрешка» — один из первых проектов, поддержанных «Автонет», — отметил представитель НТИ «Автонет».
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