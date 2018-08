Почему Viacom дешево купил Awesomeness 

В конце июля Viacom объявил о покупке цифровой продакшн компании, на счету которой оригинальный сериал YouTube Foursome и фильм Netflix You Get Me, по цене, которая составила $25 млн плюс долги. С учетом всех аспектов сделки, поскольку компанией совместно владеют Comcast (через DreamWorks Animation), Verizon и Hearst, инсайдеры оценивают сделку от $50 млн до $100 млн, что существенно ниже оценки компании в 2016 году в $650 млн Продажа Awesomness, которую покинет CEO Джордан Левин, последний ледяной всплеск в остывающих водах прежде жаркого рынка цифрового медиабизнеса. Maker Studios прошла длительный период простоя в прошлом году после продажи Disney , и вливанием бизнеса в Disney Digital Network. 23 июля, ориентированная на Латинскую Америку, цифровая компания MiTu в рамках реорганизации сократила персонал и попрощалась с рядом руководителей, включая соучредителя Беатрис Асеведо.