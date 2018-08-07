Почему Viacom дешево купил Awesomeness

В конце июля Viacom объявил о покупке цифровой продакшн компании, на счету которой оригинальный сериал YouTube Foursome и фильм Netflix You Get Me, по цене, которая составила $25 млн плюс долги. С учетом всех аспектов сделки, поскольку компанией совместно владеют Comcast (через DreamWorks Animation), Verizon и Hearst, инсайдеры оценивают сделку от $50 млн до $100 млн, что существенно ниже оценки компании в 2016 году в $650 млн Продажа Awesomness, которую покинет CEO Джордан Левин, последний ледяной всплеск в остывающих водах прежде жаркого рынка цифрового медиабизнеса. Maker Studios прошла длительный период простоя в прошлом году после продажи Disney , и вливанием бизнеса в Disney Digital Network. 23 июля, ориентированная на Латинскую Америку, цифровая компания MiTu в рамках реорганизации сократила персонал и попрощалась с рядом руководителей, включая соучредителя Беатрис Асеведо.

И хотя источники предполагают, что сторгованная цена за Awesomeness не стала результатом существенных потерь компании, не похоже, что она оправдала ожидания прежних владельцев. Оценка также отражает, что во владении Viacom Awesomeness скорее будет отличаться от бизнеса, в который они выросли за последние годы. Например, Awesomeness недавно пережила удар, после решения Verizon закрыть его приложение go90, положив тем самым конец богатой контентной сделке стоимостью примерно $50 млн в год. По замечаниям источников, близких к компании «это был реальный момент истины».

Кроме того, сделка Viacom по Awesomeness не будет включать управляемый Awesomenesss онлайн бренд DreamWorksTV, которым полностью владеет NBCUniversal и перейдет в зону компетенции президента Digital Enterprises Маггл Саньевик.

Основанный в 2012 году телевизионными продюсерами Брайаном Роббинсом и Джо Даволо, Awesomeness были одними из первых, кого финансировал YouTube в рамках инициативы по оригинальным каналам. Используя это финансирование как стартовую площадку, целью было строительство нового медиабизнеса с фокусом на молодежь. Годом позже, он был продан DreamWorks Animation (DWA) за сумму порядка $100 млн включая бонусы.

С помощью тогдашнего CEO DWA Джефри Каценберга, компания начала производить YouTube каналы для других брендов, включая DWA и журнала Seventeen. В 2014 году, он приобрел управляющую компанию Big Frame, удвоив цифровой потенциал. Пользуясь растущим интересом традиционной индустрии к цифре — которая привела к продаже Maker Disney (финальная цена сделки составила $675 млн) и Fullscreen Otter Media (заявленная оценка от $200 до $300 млн) — Awesomeness продал миноритарные доли Hearst, а потом Verizon.

Amazon и Apple. Но ландшафт цифрового бизнеса сильно изменился за последние два года, Google и Facebook по-прежнему доминируют в бизнесе онлайн рекламы, а рынок стримингового видео поделен между состоятельными технологическими компаниями Netflix

Когда Verizon вошел в бизнес в 2016 г. — именно эта сделка привела к оценке компании в $650 млн — телеком-гигант планировал запустить с Awesomeness подписочный видеобренд. В ходе подготовки к совместному проекту Awesomeness подписал $100 млн контракт на аренду офиса площадью 90 тыс. кв. футов в западном Голливуде и нанял ветерана ABC Сэми Кин Фалви в качестве главы по контенту для нового сервиса, прозванного Made for Mobile. Но все пошло насмарку после продажи мажоритарного акционера Awesomeness, DWA, конкуренту Comcast в августе того года. Тогда источники заявляли The Hollywood Reporter , что в этой сделке Awesomeness принимали во внимание в последнюю очередь. В следующем году Роббинс, занимавший пост CEO с момента создания компании, покинул ее — что положило начало волне отставок, в том числе главы Awesomeness Films Мэтта Каплана, операционного директора Келли Дэй, главы по талантам Паулы Каплан и, позднее, президента Бретта Бутьера.

Сегодня Awesomeness работает в основном как студия, производящая фильмы для кино и цифровой дистрибуции, продающая шоу типа Freakish Hulu, и продолжающая делать оригинальные программы для своего YouTube канала и других онлайн платформ. Это бизнес, который NBCUniversal понимает, но в котором мало смысла для Hearst и Verizon, последний в дополнение к закрытию g090 объявил о планах полностью уйти из контентного бизнеса. С учетом меняющихся приоритетов владельцев, был смысл продать бизнес и консолидировать структуру владения, которая усложнялась различными стратегиями публичных Comcast и Verizon и семейной Hearst. По данным источников, было много заинтересованных сторон.

Viacom может быть хорошим вариантом для Awesomeness, отчасти потому, что его вновь созданная Digital Studios group управляется бывшим главой Awesomeness Дэй. Бренд будет интегрирован в ее группу, которая также недавно приобрела организатора конференций VidCon и платформу маркетингового влияния WhoSay. Для Дэй Awesomeness дает ее группе доступ к цифровой студии, которая может производить контент уже подходящий специфичным брендам Viacom. Потом Awesomeness имеет связь с молодой аудиторией, имея охват в 158 млн подписчиков и генерируя более 300 млн просмотров в месяц. В своём заявлении Дэй назвала бренд «цифровой медиа электростанцией для сегодняшней столь желанной и труднодостижимой молодой аудитории» — именно ее нужно вновь завоевать владельцу Nickelodeon и MTV.

ИСТОЧНИК: Billboard