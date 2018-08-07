«С новыми технологиями на службе инкассации грабежи бессмысленны», — Яковлев

Всероссийский день инкассатора отмечается в России 1 августа. Корреспондент Newsroom24 узнал, что умеют профессиональные инкассаторы и как новейшие технологии Сбербанка помогают им безопасно транспортировать деньги и ценности клиентов.

“Современный инкассатор — профессионал, умеющий работать с IT-оборудованием. Сегодня процесс инкассации можно сделать максимально безопасным и удобным. Для этого используются самые современные технические средства— спецконтейнеры, смартфоны с онлайн инкассацией и автомобили с дистанционным управлением”, — отметил Евгений Яковлев , руководитель кассово-инкассаторского центра «Нижегородский».

Водитель-инкассатор Денис Кириллов рассказывает, что ранее безопасность транспортировки денежных средств и материальных ценностей осуществлялась бригадой из трех инкассаторов. На автомобиле, оснащенном современной техникой, теперь работает только один водитель-инкассатор, который осуществляет доставку денег и ценностей клиента и обеспечивает наличными банкоматы в отделениях банка. Инкассатор не контактирует с деньгами. Из кассового центра сотрудник получает только закрытый кейс. Оттуда кассеты с наличными деньгами автоматически загружаются в дроп-сейфы.

На борту автомобиля имеется 18 спецконтейнеров, которые используются инкассатором для перевозки ценностей и денег клиента. Благодаря последним технологиям в сфере безопасности любое преступное посягательство на перевозимые ценности становится бессмысленным. Если злоумышленник попытается вскрыть спецконтейнер, то находящиеся в нем купюры зальет специальная несмываемая краска на основе кислот. После этого испорченные банкноты не сможет принять никто кроме Центробанка

В течение дня нижегородские инкассаторы объезжают до 60 точек. Сократить время получения денег клиентом стало возможно благодаря технологии инкассации в режиме онлайн. Получив сейф-пакет от клиента, инкассатор считывает штрихкод, напечатанный на сопроводительном документе, специальным декодером на смартфоне. Информация передается в банк, и деньги сразу зачисляются на счет клиента. Такая система позволяет уменьшить время обслуживания клиента и полностью исключает какие-либо ошибки.

За безопасностью специализированного транспорта на маршрутах круглосуточно наблюдают операторы центров мониторинга. Они могут удаленно выключить двигатель, блокировать двери и устройство-накопитель машины при попытке угона автомобиля инкассаторов. Система пропускает внутрь только инкассаторов и следит за автомобилем во время их отсутствия.

Несмотря на множество современных технологий, обеспечивающих безопасную транспортировку ценностей, инкассатору необходимо быть готовым действовать в нештатных и экстремальных ситуациях. Перед выездом инкассаторы проходят обязательный медосмотр, проверяют оружие и получают средства защиты. Каждый инкассатор умеет оказывать первую помощь пострадавшему от нападения напарнику или клиенту, которому внезапно стало плохо. Навыки стрельбы регулярно отрабатываются в виртуальных тирах с помощью дополненной реальности. Кроме того, современный инкассатор может не только безопасно доставить деньги, но и устранить технические неполадки в работе банкомата. Благодаря этому простой из общего числа всех банкоматов составляет менее 1%.

Стремительное развитие Сбербанка идет в неразрывной связи с совершенствованием всех банковских процессов. Технологическому обновлению подверглась и работа по пересчету и упаковки наличности. В кассовых центрах Сбербанка для этого используется робототехника.

По словам Евгения Яковлева, для Сбербанка инкассация — это не только вопрос безопасности, но и скорость и удобство клиента. Использование передовых технологии поможет клиентам Сбербанка быть уверенными в надежной защите их ценностей и мгновенном зачислении денег на счет.