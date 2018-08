Путь на Олимп. Терезия Гоу стала самой богатой женщиной-инвестором Америки 

Терезия Гоу начала восхождение к вершинам американского олимпа венчурных инвестиций несколько десятилетий тому назад. В старшей школе маленького городка неподалеку от Буффало в штате Нью-Йорк она стала первым учащимся поступившим в Университет Брауна, одно из самых престижных учебных заведений в США. В 1990-х стала первой женщиной-инвестором в венчурном фонде Accel Partners из калифорнийского Пало-Альто. Затем первой женщиной-партнером фирмы и первой женщиной-управляющим партнером. Четыре года назад она ушла из компании и основала собственный инвестиционный фонд Aspect Ventures, который впоследствии стал в Кремниевой долине одной из первых таких организаций, возглавляемых представительницей слабого пола.

Выход Facebook на фондовый рынок в 2012 году имел оглушительный успех и по сей день остается одним из самых удачных в истории примеров первичного размещения акций. Менее чем через два года после этой нашумевшей сделки Гоу ушла из Accel Partners и создала собственный инвестиционный фонд Aspect Ventures. Основан он был вместе с Дженнифер Фонстад, еще одним опытным инвестором, на их собственные средства. Aspect Ventures — молодой венчурный фонд, занимающийся капиталовложениями в цифровую безопасность, разработки новых производственных процессов и программного обеспечения по наблюдению за состоянием здоровья. Гоу раскрывает свою бизнес-стратегию: „Я основала Aspect Ventures с целью осуществления капиталовложений по тому же принципу, по которому это делали в конце 1990-х, то есть посредством специализированных фондов, заточенных именно под ранние этапы инвестирования. С одной стороны, чтобы проводить такие раунды, мы хотели быть достаточно заметными игроками, но, с другой стороны, мы стремимся не привлекать все внимание на себя, чтобы позволить совершать инвестиции и другим участникам“.

С февраля 2014 года фонду Aspect Ventures удалось привлечь для различных проектов около $350 млн Новый фонд, о котором объявили в этом году и который уже располагает суммой в $181 млн, финансируют такие инвесторы как жена основателя Microsoft Мелинда Гейтс и генеральный директор телекоммуникационной корпорации Cisco Чак Роббинс. В октябре прошлого года Aspect Ventures обеспечил первичное размещение акций компании ForeScout, занимающейся разработками в области цифровой безопасности. Для Гоу это был четвертый выход на биржу: „Выход на фондовый рынок, — всегда крайне волнительное мероприятие“. Среди прочих перспективных стартапов предпринимательница называет такие компании как Exabeam, занимающаяся разработкой решений для спецслужб, и Cato Networks, которая предоставляет услуги по организации сетей на предприятии и решений корпоративной безопасности. Гоу также является членом-основателем All Raise, организации, которая помогает женщинам при учреждении и инвестировании стартапов в Кремниевой долине. Поэтому совсем неудивительно, что в проектах Aspect Ventures 40% всех активов принадлежит женщинам. Среди многочисленных инициатив All Raise отдельно стоит отметить Founders for Change, под которой подписались 600 основателей самых разнообразных стартапов с целью поощрения разнообразия в составе штатных сотрудников и акционеров. Инициативу поддержали такие тяжеловесы бизнеса как основатель Instagram Кевин Систром и генеральный директор Dropbox Дрю Хьюстон. Гоу безумно рада, что идея нашла живой отклик в сердцах стольких предпринимателей: „Разнообразие в бизнесе приветствует и поощряет подавляющее большинство. Быть причастной ко всему происходящему, — для меня огромная честь“.