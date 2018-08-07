Путь на Олимп. Терезия Гоу стала самой богатой женщиной-инвестором Америки

Терезия Гоу начала восхождение к вершинам американского олимпа венчурных инвестиций несколько десятилетий тому назад. В старшей школе маленького городка неподалеку от Буффало в штате Нью-Йорк она стала первым учащимся поступившим в Университет Брауна, одно из самых престижных учебных заведений в США. В 1990-х стала первой женщиной-инвестором в венчурном фонде Accel Partners из калифорнийского Пало-Альто. Затем первой женщиной-партнером фирмы и первой женщиной-управляющим партнером. Четыре года назад она ушла из компании и основала собственный инвестиционный фонд Aspect Ventures, который впоследствии стал в Кремниевой долине одной из первых таких организаций, возглавляемых представительницей слабого пола.

В этом году Терезия впервые вошла в составленный редакцией Forbes список женщин, добившихся успеха самостоятельно. Ее состояние оценивается в $500 млн, большая часть которого приходится на прибыль от ранних инвестиций Accel Partners в социальную сеть Facebook. Недавно, уже в Aspect Ventures, она подготовила к выходу на биржу компанию ForeScout, которая занимается разработкой решений цифровой безопасности, и в ходе первичного размещения акций компании удалось привлечь более $1 млрд Гоу родилась в семье китайских эмигрантов в Индонезии. В начале 1970-х, когда ей было всего три года, ее семья переехала в США. «Мы покинули страну в самом конце политической революции Сухарто, когда власти начали преследовать этнических китайцев», — вспоминает предпринимательница. В Индонезии ее отец был стоматологом, а мать — медсестрой. Однако по приезде в США оба были вынужден начинать карьеру с чистого листа. Гоу рассказывает: «Мой отец стал работать посудомойщиком, чтобы получить американскую лицензию стоматолога, поступил в Университет штата Нью-Йорк в Буффало». Так сложилось, что в школе, в которой она училась, большая часть учеников не задумывалась о высшем образовании. Вопреки этой тенденции, в 1986 году она поступила в Университет Брауна и получила диплом инженера. Во время летней практики в компаниях General Motors и British Petroleum, девушка нашла свое призвание в сфере расширения клиентской сети. Гоу делится: «Я работала в одном здании с тысячей инженеров и вдруг поняла, что больше всего меня привлекает управлением сбытом. Но все те, кто переходил из проектирования первой линии в сбыт товара, были магистрами делового администрирования». Поэтому после выпуска из Университета Брауна Гоу сдала стандартизированный тест для проверки управленческих способностей и стала консультантом по управленческим вопросам в бостонской консалтинговой фирме Bain&Company. Затем она также получила степень магистра делового администрирования в Стэнфордском университете.

Вскоре после выпуска из Стэнфорда в 1996 году Гоу скооперировалась с несколькими однокурсниками и привлекла $1 млн венчурных инвестиций для финансирования компании Release Software, разрабатывающей программные услуги для проведения платежей в отрасли программного обеспечения. Предпринимательница отмечает: «До приличных масштабов мы доросли в 1998-99 годах и были уже готовы выходить на биржу. Но в то же время у нас сменился третий генеральный директор за год, и я подумала, что на пользу нашей капитализации это не пойдет». Когда женщина стала искать новое поле деятельности, член правления Release Software подтолкнул ее к сфере венчурных инвестиций: «Он рассказал мне о трех других молодых проектах в его портфеле, а также о трех венчурных фондах. Он сказал мне: „Ты успела поработать в инженером стартапе, у тебя диплом инженера. Почему бы не погрузиться во что-нибудь новое?“ И Гоу приняла предложение. В 1999 году она начала работу в Accel Partners в качестве партнера по инвестициям. За 15 лет в этой компании она провела целый ряд успешных раундов инвестирования, включая таковые для сайта по поиску аренды жилья Trulia и фирмы-разработчика решений в области цифровой безопасности Imperva. Обе организации сегодня торгуются на фондовом рынке. Тем не менее, основную часть нынешнего состояния предпринимательнице принесла работа в инвестиционном проекте одного из ее коллег по Accel Partners Джима Брейера , который занимался только набирающей популярность социальной сетью Facebook. Гоу признается: „До этого мы рассматривали и другие интернет-платформы, у которых было даже больше пользователей. Однако нигде мы не видели столь высокой ежедневной активности пользователей как в Facebook. Две трети его пользователей заходили на сайт каждый день, а половина из них ежедневно проводила там по два часа. Facebook является по-настоящему значимым сервисом, — это нас тогда и покорило“.

Выход Facebook на фондовый рынок в 2012 году имел оглушительный успех и по сей день остается одним из самых удачных в истории примеров первичного размещения акций. Менее чем через два года после этой нашумевшей сделки Гоу ушла из Accel Partners и создала собственный инвестиционный фонд Aspect Ventures. Основан он был вместе с Дженнифер Фонстад, еще одним опытным инвестором, на их собственные средства. Aspect Ventures — молодой венчурный фонд, занимающийся капиталовложениями в цифровую безопасность, разработки новых производственных процессов и программного обеспечения по наблюдению за состоянием здоровья. Гоу раскрывает свою бизнес-стратегию: „Я основала Aspect Ventures с целью осуществления капиталовложений по тому же принципу, по которому это делали в конце 1990-х, то есть посредством специализированных фондов, заточенных именно под ранние этапы инвестирования. С одной стороны, чтобы проводить такие раунды, мы хотели быть достаточно заметными игроками, но, с другой стороны, мы стремимся не привлекать все внимание на себя, чтобы позволить совершать инвестиции и другим участникам“.

С февраля 2014 года фонду Aspect Ventures удалось привлечь для различных проектов около $350 млн Новый фонд, о котором объявили в этом году и который уже располагает суммой в $181 млн, финансируют такие инвесторы как жена основателя Microsoft Мелинда Гейтс и генеральный директор телекоммуникационной корпорации Cisco Чак Роббинс. В октябре прошлого года Aspect Ventures обеспечил первичное размещение акций компании ForeScout, занимающейся разработками в области цифровой безопасности. Для Гоу это был четвертый выход на биржу: „Выход на фондовый рынок, — всегда крайне волнительное мероприятие“. Среди прочих перспективных стартапов предпринимательница называет такие компании как Exabeam, занимающаяся разработкой решений для спецслужб, и Cato Networks, которая предоставляет услуги по организации сетей на предприятии и решений корпоративной безопасности. Гоу также является членом-основателем All Raise, организации, которая помогает женщинам при учреждении и инвестировании стартапов в Кремниевой долине. Поэтому совсем неудивительно, что в проектах Aspect Ventures 40% всех активов принадлежит женщинам. Среди многочисленных инициатив All Raise отдельно стоит отметить Founders for Change, под которой подписались 600 основателей самых разнообразных стартапов с целью поощрения разнообразия в составе штатных сотрудников и акционеров. Инициативу поддержали такие тяжеловесы бизнеса как основатель Instagram Кевин Систром и генеральный директор Dropbox Дрю Хьюстон. Гоу безумно рада, что идея нашла живой отклик в сердцах стольких предпринимателей: „Разнообразие в бизнесе приветствует и поощряет подавляющее большинство. Быть причастной ко всему происходящему, — для меня огромная честь“.

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