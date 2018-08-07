Федеральные эксперты оценили потенциал Самарской области для экономического прорыва 

Работа над экономическим прорывом. 7 августа в Самаре стартовала новая сессия в рамках глобальной «Стратегии лидерства». Президент России Владимир Путин поставил задачу: к 2025 году увеличить в полтора раза внутренний валовой продукт страны на душу населения. Добиться этого можно за счёт системного повышения производительности труда, технологического и инвестиционного прорыва и перехода к так называемой цифровой экономике. Эти темы — в центре внимания участников очередной региональной стратегической сессии, которая носит название «Экономический прорыв. Цифровая экономика». В обсуждении приняли участие федеральные эксперты. Среди них — Сергей Воробьёв, член наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив; Николай Соломон, генеральный директор Федерального центра компетенций в сфере производительности труда; Юрий Сапрыкин, вице-президент Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий «Сколково» и многие другие. Эксперты отметили богатый потенциал Самарской области для реализации амбициозного плана экономического прорыва за счет использования внутренних резервов региона. Напомним, инициатором такого формата работы над стратегией развития Самарской области выступил Дмитрий Азаров. Глава 63 региона отметил главные направления работы для реализации плана.