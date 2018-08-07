Чем занимаются областные энергетики

Фото Михаил Мойсеянчик

Новый гарантирующий поставщик электроэнергии во Владимирской области подвел первые итоги работы в регионе.

К обслуживанию потребителей ООО «Энергосбыт Волга» приступило с первого апреля. Приказ об этом был подписан Министерством энергетики Российской Федерации . В отведённый срок — 60 рабочих дней компания заключила договоры с более чем 11 тысяч потребителей, которые являются юридическими лицами.

«Силами сотрудников отдела по расчетам на ОРЭМ была организована системная работа по информационному обмену данными коммерческого учета электрической энергии со смежными субъектами оптового рынка, инфраструктурой оптового рынка, сетевой организацией филиал «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» , — сообщается в пресс-релизе ООО «Энергосбыт Волга».

Для удобства абонентов компания заключила договоры на приём денежных средств с двумя банками ( Сбербанк Россельхозбанк ) и с платёжным агентом — « Почта России ». Кроме того, любой пользователь на сайте компании может войти в «Личный кабинет», где предоставлена вся информация о плательщике.

Компания также сообщает, что заключила соглашения с органами соцзащиты по выгрузке информации о фактически начисленных платежах по коммуналке для предоставления мер поддержки отдельным категориям граждан.

Ещё один пункт в отчёте ООО «Энергосбыт Волга» — урегулирование вопроса с филиалом «Владимирэнерго» (ПАО «МРСК Центра и Приволжья») о возврате денег за переплаты от жителей региона. Напомним, что с 1 июля прошлого года по 1 апреля 2018 «Владимирэнерго» осуществлял функцию гарантирующего поставщика электроэнергии в регионе. За этот период было перечислено 19 миллионов рублей, которые теперь зачислены на счета бытовых потребителей — клиентов «Энергосбыт Волга».

«Большинство клиентов компании показали себя добросовестными потребителями электроэнергии, исполнив договорные отношения по оплате фактически потреблённой электрической энергии, а также по оплате текущих платежей в полном объеме», — отметил гендиректор ООО «Энергосбыт Волга» Владислав Ефимов

За небольшой период обслуживания Владимирской области на розничном рынке региона было реализовано 3 443 млн кВт*ч. На сегодняшний день компания обсуживает более 11 тысяч юридических и свыше 424 тысяч физических лиц.