Челябинцы смогут жить в коттедже Путина

К намеченным на 2020 год саммитам ШОС БРИКС под Челябинском будут построены три президентских коттеджных поселка, где будет по восемь таун-хаусов для размещения президентов стран-участниц и по 60 -70 элитных коттеджей для размещения их свиты, — передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на министра строительства и инфраструктуры региона Виктора Тупикина

После завершения форумов это жилье в поселке Смолино на месте бывшего пионерского лагеря «Чайка», поселке «Терема» на озере Кременкуль и «Белый хутор» (поселок Северный) в Сосновском районе сможет купить на аукционе любой желающий. В настоящее время на Южном Урале отмечен рост спроса на мало— и среднеэтажное жилье с развитой инфраструктурой. Запланированные к саммитам мероприятия реализуются по графику, без существенного отставания.