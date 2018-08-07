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В Кудрово построят новую дорожную развязку
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В Кудрово построят новую дорожную развязку 

АиФ Санкт-Петербург 43 минуты назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Новая дорожная развязка свяжет Автодорогу «Кола» (Мурманское шоссе) и будущий транспортно-пересадочный узел «Кудрово», сообщает «Водитель Петербурга».
Ленинградская область обратилась в Росавтодор за получением технических условий на её строительство, сообщили 7 августа в дорожном комитете Ленинградской области.
Развязка позволит развести транспортные потоки и разгрузить улично-дорожную сеть Петербурга.
Строить планируется в рамках государственно-частного партнёрства.
До 700 миллионов рублей в проект готова инвестировать шведской компании «Икеа».
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