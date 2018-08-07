В Кудрово построят новую дорожную развязку

Новая дорожная развязка свяжет Автодорогу «Кола» (Мурманское шоссе) и будущий транспортно-пересадочный узел «Кудрово», сообщает «Водитель Петербурга».

Ленинградская область обратилась в Росавтодор за получением технических условий на её строительство, сообщили 7 августа в дорожном комитете Ленинградской области.

Развязка позволит развести транспортные потоки и разгрузить улично-дорожную сеть Петербурга.

Строить планируется в рамках государственно-частного партнёрства.