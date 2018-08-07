CEO Eutelsat: «ОТТ не оказывает большого давления»

Родольф Бельмер, CEO Eutelsat, в интервью французскому ежедневному изданию Les Echos, заявил, что не видит серьезной угрозы от ОТТ-игроков для их абонентской базы. Он добавляет, что на каждый час просмотра ОТТ, потребление ТВ сокращается всего на 10 минут.

Более того, пока вещатели неизбежно пытаются договориться о более низких ценах на каналы и добиться арендных уступок, он уверен в достаточной силе Eutelsat для поддержания цен на транспондеры.

Недавно Eutelsat столкнулся с ценовым давлением со стороны ряда вещателей, не только Canal+ и его сервисов в Польше и Canal+ Reunion в Африке. Эти претензии привели к искам Canal+ в отношении злоупотребления доминирующей позицией со стороны Eutelsat.

Бельмер также обратился к перспективам дальнейшей консолидации в индустрии, но подчеркнул, что самостоятельные перспективы Eutelsat весьма внушительны. Парижский Eutelsat, добавил он, также представляют ключевые национальные и «чувствительные» активы.

Eutelsat располагает существенными инвестициями от французских государственных агентств. SES в Люксембурге также имеет инвесторов с государственным участием, и, следовательно, любое слияние этих двух европейских гигантов будет сложно спроектировать.

Eutelsat также подтвердил, что собирается заменить текущий парк из трех спутников Hotbird двумя новыми и более эффективными (поставляемыми Airbus Defense & Space), которые будут поставлять более 1000 спутниковых DTH каналов. Их запуск намечен на 2021 год.

ИСТОЧНИК: Advanced Television