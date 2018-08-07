На помойке в Татарстане нашли капсулу-напоминание о первом в России заводе сжиженного газа 

В социальных сетях опубликованы фотографии вскрытой капсулы и письма. По всей видимости, капсула была заложена в Тюлячинском районе Татарстана, когда там планировали строительство первого в России завода сжиженного природного газа. Предприятие не построили. А капсулу, по сообщениям в соцсетях, нашли на помойке. Известно, что зарыли «памятку» в июне 2014 года. Тогда строительство завода заложили «Газпром» и «Газпромбанк» при участии президента РТ Рустама Минниханова, зампредправления газовой компании Голубева и главы района Ильдуса Зарипова. Татарстан в качестве площадки для реализации проекта выбрали, как участника программы по развитию газомоторного транспорта. Строительством завода должна была заниматься компания «Семирамида» из Архангельска. За поставку оборудования отвечали партнеры из «Дженерал Электрик». Однако, по словам источников, глава района Ильдус Зарипов пытался «навязать своих подрядчиков на строительство, ожидая получить от реализации проекта свою личную выгоду». Проблему якобы разрешить не удалось, в результате проект не был доведен до логического завершения. «Прошло несколько лет и капсула, которую закладывали под строительство предприятия, стала лишним напоминанием. Сомневаемся, что без согласования с главой района кто-то осмелился бы выкопать и выкинуть ее на помойку», — размышляют в социальных сетях. Официальный комментарий касаемо отказа от строительства предприятия и найденной капсулы на момент публикации материала не поступал.