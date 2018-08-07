Ещё
Шестилетнюю племянницу Ким Кардашьян заметили с сумкой за 2000 долларов
Далее:
Читайте также:
Ещё
Плачь, Украина: начато строительство «газопровода-убийцы»
Плачь, Украина: начато строительство «газопровода-убийцы»
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.40
$
63.56
73.57
73.78
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.70
73.60
Индексы и котировки Brent
74.63
+0.04 Золото
1211.81
–0.08 РТС
1148.01
–0.13
Динамика валют
EUR / USD
07.08
1.1595
–0.0092
24.07
1.1686
06.08
01.08
27.07

Шестилетнюю племянницу Ким Кардашьян заметили с сумкой за 2000 долларов 

Lenta.ru 47 минут назад
Фото: Lenta.ru
Шестилетняя племянница Ким Кардашьян Пенелопа, дочь ее сестры Кортни, появилась на публике с белой сумкой-багетом Fendi стоимостью около 2000 долларов. Об этом сообщает Page Six.
Девочка гуляла со своим отцом Скоттом Дисиком и его подругой Софией Ричи. Пенелопа была одета в красно-оранжевое атласное платье с пестрой меховой горжеткой на плечах и цветные туфли. Дисик опубликовал фото дочери в stories в социальной сети Instagram.
Кроме Пенелопы, у Дисика и его бывшей жены Кортни Кардашьян есть еще двое общих детей — Рэй Эстон и Мэйсон Даш.
В июле 2018 года участницы реалити-шоу «Семейство Кардашьян», в том числе сестры Кардашьян и Дженнер, снялись в новой «семейной» рекламной кампании американского производителя нижнего белья Calvin Klein. Пять женщин в фирменных мягких топах, трусах, джинсовых рубашках и брюках бренда позировали на природе в черно-белом видеоролике. Среди них Ким, Кортни и беременная Хлои Кардашьян, а также Кендалл и Кайли Дженнер.
Последние новости
Она встанет в позу бесплатно: как тренер Мадонны развлекается в Москве Она стала моделью, несмотря на возраст. И познала главный секрет молодости Бабушка отдала за внука 200 тысяч рублей. Внуков у нее нет
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина оставила «Газпром» без денег195
Плачь, Украина: начато строительство «газопровода-убийцы»18
«Северный поток-2» прошел точку невозврата197
Россияне массово скупают ноутбуки163
Лукашенко заявил о дефиците мяса в России90
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
20:14
Лукашенко заявил о дефиците мяса в России
Экономика Политика
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение