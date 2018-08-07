Документов нет, правила не соблюдают. Какими фруктами-овощами торгуют в Уфе

На днях специалисты Роспотребнадзора РБ проверили рыбный рынок на 68-м км трассы Уфа-Янаул в Благовещенском районе и выявили множество грубых нарушений. Под видом свежевыловленной рыбы из реки Белой покупателям предлагали по многу раз размороженную, просроченную из Астрахани и Удмуртии. В пробах охлаждённой щуки нашли кишечную палочку, в карпе зафиксировали превышение норм по микробиологическим показателям в 360 раз! А какими продуктами снабжают торговцы уфимцев? Корреспондент «АиФ-Башкортостан» отправился по рынкам города.

Без документов

При торговом центре «Меркурий» продавцы с юга нахваливают товар: помидоры волгоградские, морковь азербайджанская, чеснок узбекский. На вопрос «а как докажете, что именно оттуда, документы есть?» начинают кричать и угрожать.

Исполняющий обязанности директора торгового центра Рима Гареева, выслушав претензии по поводу нарушений правил торговли, вызвала директора ИП Мухаммата Кушоева, который сначала назвался Димой. Он предоставил две накладные без печатей и номеров. Добавить к этому ничего не смог.

Без документов торговали и на площади у Дворца спорта. Но тут южан можно по пальцам пересчитать, ведь статус рынка фермерский.

Без единого доказательства, откуда фруктово-овощная продукция, предлагали её и на крытом рынке «Корсо» в Сипайлово.

«К сожалению, многие покупатели безграмотны, своих прав не знают, — говорит начальник отдела Управления по предпринимательству, потребительскому рынку и туризму Уфы Роза Хайруллина . — Администрации рынков обязаны регулировать и контролировать поведение своих работников, а также отвечать за соблюдение правил торговли. В компетенцию мэрии проверки на рынках не входят».

В основном вся растительная продукция закупается на плодово-овощной базе «Евразия», в народе — Затонский рынок. Гигантская торговая территория. И здесь продавцы работают без документов. Также могут написать на ценнике любой регион, зазывая покупателя.

«Овощи и фрукты в Уфу поставляются именно от нас. Это стопроцентно, — прокомментировал директор базы Тимур Мухамедзянов. — Обязать всех резидентов иметь сопровождающие документы не в моей компетенции, у меня другие, административные задачи».

Кто проверяет рынки?

«При проверках встречаются следующие нарушения: отсутствие ветеринарных сопроводительных документов, нарушение условий хранения и реализации продукции и сырья, истекший срок годности, а также отсутствие маркировки (ярлыков и этикеток производителя), — рассказал заместитель начальника Управления ветеринарии РБ Раян Шагимухаметов. — Такие продукты признаются некачественными и опасными для здоровья, не допускаются для продажи, подлежат утилизации или уничтожению».

На продовольственных рынках республики за первое полугодие совместно с сотрудниками Роспотребнадзора управление провело более 373 тысяч ветеринарно-санитарных экспертиз животноводческой и растениеводческой продукции.

«Мы ведём контрольно-надзорную деятельность в плановом (раз в три года) и внеплановом порядке — после обращения граждан, органов муниципальной и госвласти, ИП, публикаций в СМИ об угрозе причинения вреда здоровью, — комментирует начальник отдела надзора по гигиене питания Роспотребнадзора РБ Земфира Магзюмова. — К виновным применяются статьи Кодекса об административных правонарушениях РФ, сумма штрафов варьируется от 500 рублей до 700 тысяч. Пищевая продукция, продовольственное сырьё должны сопровождаться документацией: декларирование соответствия, госрегистрация специализированной пищевой продукции и нового вида, ветеринарно-санитарная экспертиза».