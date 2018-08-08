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Для индустриальных парков в Оренбургской области сократят налог на прибыль
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Для индустриальных парков в Оренбургской области сократят налог на прибыль 

ProOren 2 часа назад
Фото: ProOren
Депутаты Законодательного собрания Оренбургской области рассмотрят законопроект о мерах стимулирования деятельность в сфере промышленности, применяемых к управляющим компания индустриальных парков. Проект закона внесен в региональный парламент губернатором Юрием Бергом.
Согласно тексту документа, для областных индустриальных парков предлагается ввести пониженную ставку по налогу на прибыль и установить льготы по налогу на имущество организаций.
Как отмечается в пояснительной записке, применение мер стимулирования возможно только после заключения Министерства промышленности и торговли России о соответствии парка требованиям Правительства РФ.
В Минэкономразвития области уточнили, что предлагаемые изменения упрощают механизм получения льгот.
«Раньше если индустриальный парк претендовал на льготу, то он должен был пройти определенную процедуру, и на инвестиционном совете принималось окончательное решение. Теперь механизм станет проще», — передает пресс-служба Заксоба слова представителей министерства.
По словам главы комитета ЗС по экономической политике, промышленности предпринимательству Андрея Аникеева, комитет готовы вынести законопроект на обсуждение в первом чтении уже на ближайшее заседание регионального парламента. Оно планируется на 22 августа.
«Упрощенный механизм будет, безусловно, стимулировать. Есть реальная помощь и федерального центра, и региона. Индустриальному парку готовы возместить 90% средств на создание и строительство инфраструктуры от уплаченных федеральных налогов», — сказал он.
На сегодняшний день в области действует единственный индустриальный парк «Оренбургский пуховый платок». Он включен федеральный реестр и получает поддержку федерального центра в качестве приоритетного инвестиционного проекта.
В областном Заксобе отмечают, что в ближайшее время планируется появление еще одного парка «Южный Урал» в Орске на базе ТПК «Орские прицепы». Соответствующий вопрос прорабатывается региональными властями совместно с ВЭБ «Капитал».
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