Для индустриальных парков в Оренбургской области сократят налог на прибыль

Депутаты Законодательного собрания Оренбургской области рассмотрят законопроект о мерах стимулирования деятельность в сфере промышленности, применяемых к управляющим компания индустриальных парков. Проект закона внесен в региональный парламент губернатором Юрием Бергом

Согласно тексту документа, для областных индустриальных парков предлагается ввести пониженную ставку по налогу на прибыль и установить льготы по налогу на имущество организаций.

Минэкономразвития области уточнили, что предлагаемые изменения упрощают механизм получения льгот.

«Раньше если индустриальный парк претендовал на льготу, то он должен был пройти определенную процедуру, и на инвестиционном совете принималось окончательное решение. Теперь механизм станет проще», — передает пресс-служба Заксоба слова представителей министерства.

По словам главы комитета ЗС по экономической политике, промышленности предпринимательству Андрея Аникеева , комитет готовы вынести законопроект на обсуждение в первом чтении уже на ближайшее заседание регионального парламента. Оно планируется на 22 августа.

«Упрощенный механизм будет, безусловно, стимулировать. Есть реальная помощь и федерального центра, и региона. Индустриальному парку готовы возместить 90% средств на создание и строительство инфраструктуры от уплаченных федеральных налогов», — сказал он.

На сегодняшний день в области действует единственный индустриальный парк «Оренбургский пуховый платок». Он включен федеральный реестр и получает поддержку федерального центра в качестве приоритетного инвестиционного проекта.