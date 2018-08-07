Выбор Rusbase: пять самых интересных биотех-стартапов в России

1. «ЭкзоАтлет»

Дизайн реабилитационного скелета, сделанный студией Артемия Лебедева . Источник

Чем занимаются: делают экзоскелеты для инвалидов

Дата создания: Разработка устройства началась с проекта для МЧС в 2011-м году. Как юридическое лицо компанию зарегистрировали в 2014 году.

Как работают: экзоскелет двигает тазобедренный и коленный суставы обеих ног, повторяя естественные шаги здорового человека. Устройство перемещает ноги человека и сгибает суставы. Скорость и тип шага при этом можно настроить. Пациент должен сам держать вертикаль и баланс (если это будет делать экзоскелет, то реабилитация замедлится).

Чего добились: в 2014 году компания завоевала главный приз на Startup Village и стала резидентом «Сколково» . В 2015-м начались клинические испытания продукта, а в 2016 году — продажи в России. Пока экзоскелеты продаются только для клиник. Выручка компании в 2016-м году, по данным «Контур-фокус», составила 40 млн руб, прибыль — 4,6 млн В апреле 2018 года корейская компания Cosmo and Company Co., Ltd. инвестировала 5 млн долларов в создание совместной компании с «ЭкзоАтлет» — ExoAtlet Global, для экспорта экзоатлетов в Европу. Следующим этапом развития проекта должно стать создание аналогичной компании в США.

Покорять европейский рынок, впрочем, можно будет не раньше, чем через 1,5-2 года — после того, как компания пройдет сертификацию, поясняла в интервью ТАСС соосновательница «ЭкзоАтлет» Екатерина Березий . Задача компании на этот год — найти партнеров в Европе для того, чтобы запустить клинические исследования и подать документы на сертификацию.

Кто еще это делает: за рубежом аналогичные модели уже продаются. По данным агентства ABI Research, объем мирового рынка экзоскелетов в 2014 году составил 68 млн долларов, а к 2025 году он достигнет 1,8 млрд На этом рынке работают четыре компании: американская Indego, израильская ReWalk, японские Hybrid Assistive Limb и Ekso Bionics. Их продукция есть в продаже по цене €75–120 тыс.

По данным «ЭкзоАтлет», в отличие от западных аналогов компания использует другое инженерное решение, тип двигателя и систему управления, что позволяет ей удешевить производство. Двигатели и большую часть комплектующих «ЭкзоАтлет» закупает у зарубежных производителей, модульная версия экзоскелета для клиник стоит 3,5 млн руб.

2. «3D Smile»

Основатель «3D Smile» Марина Домрачева (справа) на конференции БИОТЕХМЕД 2016. Источник

Чем занимаются: выпрямляют зубы без брекетов — с помощью 3D-кап.

Дата создания: 2014

Как работают: Пациент приходит на прием к ортодонту, который выявляет показания и противопоказания к лечению с помощью 3D-кап (элайнеров). Затем специалист делает слепки челюсти, которые отправляются в московскую лабораторию. Изготовление кап занимает около двух недель, лечение — от полугода до 2 лет, посещать врача рекомендуется раз в 2 месяца. По данным на сайте компании, капы обходятся пациенту в 333 рубля в день. То есть, год лечения с ними будет стоить чуть более 120 тысяч рублей.

Чего добились: В августе 2014 года технология получила сертификацию в Росздравнадзоре , в октябре продукт поступил в продажу, а в декабре вышел на операционную рентабельность. По данным «Контур-фокус», выручка компании в 2016-м году составила 35,5 млн, чистая прибыль — 2,6 млн Кто еще это делает: Кроме 3D Smile, на российском рынке сейчас присутствуют несколько брендов элайнеров — американские Invisalign и OrthoSnap, немецкие элайнеры K-Line, итальянские AirAlign и российская Star Smile, появившаяся в 2011 году. В марте этого года сообщалось, что производство элайнеров намерена наладить еще одна компания — иркутская ООО «Цифротех».

3. «Кномикс»

Технический директор «Кномикс» Александр Тяхт в новогоднем ролике Фонда Сколково, 2017-18 год. Источник

Чем занимаются: анализируют, что человек ест.

Дата создания: 2014

Как работают: «Кномикс» занимается исследованием микробиоты кишечника — популяций бактерий, которые определяют метаболизм многих питательных веществ и витаминов, формируют иммунитет и противостоят заболеваниям. Анализ данных должен помочь специалистам разобраться, как предотвращать развитие заболеваний только за счет смены рациона питания.

Чего добились: по данным «Контур-фокус», выручка предприятия в 2016-м году составила 5,9 млн, прибыль — 213 тыс., в декабре 2016-го вошел в состав «Атласа» (холдинг купил 50%). В начале 2017 года компания получила грант от «Сколково» в размере 30 млн рублей для разработки электронной системы анализа данных микробиоты кишечника человека.

Кто еще это делает: технологии исследования микробиоты активнее всего развиваются в США и в Европе. В конце 2016 года проект uBiome, предлагающий персональное тестирование микробиоты кишечника, получил инвестиции раунда B в размере $15,5 млн В России подобными исследованиями пока больше никто не занимается.

4. «НейроЧат»

Программно-аппаратный комплекс «Нейрочат». Источник

Чем занимаются: помогают больным с нарушениями речи (например, перенесшим травму или инсульт) общаться с другими людьми.

Дата создания: 2016

Как работают: На голову пациента надевается специальная гарнитура, которая регистрирует ЭЭГ и передает данные на компьютер по Wi-Fi или Bluetooth. Пациент «нажимает» на нужный ему символ на экране компьютера — если их не больше 12, мысленная команда исполняется через 2-3 секунды.

Чего добились: В 2017 году компания начала испытания устройства в России, для этого было выпущено несколько десятков образцов. После завершения испытаний в 2018 году планировалось выпустить около 400 гарнитур по цене примерно 1000 долларов. Сообщалось, что пациент при этом сможет взять гарнитуру в аренду по цене от 1000 до 3000 рублей в месяц.

Кто еще это делает: полных аналогов «Нейрочату» в мире нет, но за последние пять лет в мире появилось довольно много компаний, которые разрабатывают технологии, использующие «силу мысли». В их числе — медицинский стартап Neuralink Corp Илона Маска, американская компания для разработки протезов Kernel, австралийский производитель игровых устройств Emotiv Systems и другие.

5. Diagnostic Reagents & Devices (DRD)

Стенд проекта на Открытых инновациях — 2017. Источник

Чем занимаются: диагностируют повреждения мозга после инсульта и черепно-мозговых травм.

Дата создания: 2014 год.

Как работают: гемотест DRD диагностирует инсульт. Он обнаруживает кусочки мозговых клеток, которые попадают в человеческую кровь. Капелька крови наносится на специальную полоску, и изменение ее цвета показывает наличие биомаркеров. Результат теста появляется в течение пяти минут, а расшифровать его можно с любого смартфона. Прибор компактный, так что им можно пользоваться даже в домашних условиях.

Чего добились: В 2016 году компания вышла в финал стартап-ралли форума «Биотехмед». В том же году DRD заняла второе место на международном конкурсе Asian Entrepreneurship Award 2016. За победу в Японии компания получила 500 тысяч йен ($4,65 тысяч) и три года бесплатной работы в коворкинге 31 VENTURES Office (Токио).

В апреле 2016 года проекту удалось найти частного инвестора. Им стал владелец и гендиректор «МВ‑Синема Групп» Вячеслав Покацкий — по совместительству, депутат Народного хурала Бурятии. Сейчас ему принадлежит 49% DRD, еще 35% — у ее главного основателя — нейробиолога Светланы Дамбиевой и 15% — у генерального директора компании Анжея Жимбиева.

В 2017 году проект участвовал в выставке TechCrunch в США. После этого Жимбиев сообщал, что DRD «планирует выйти на клинические испытания в России, чтобы завершить процесс к концу 2018 года». В том же году проект запустил краудфандинговую кампанию на Boomstater — по ее итогам в декабре удалось собрать чуть больше 100 тысяч рублей.

По данным медицинского издания Zdrav.Expert, клинические испытания будут завершены до 2020 года. В России разрешение на использование теста ожидают получить в 2018 году. Планируется, что его стоимость в России и мире не превысит 500 рублей.

На старте проекта, в интервью медицинскому порталу Vademecum, Жимбиев говорил, что расходы компании вплоть до этапа создания опытного производства должны были составить 300 млн рублей. До запуска серийного производства и вывода экспресс‑теста на рынок — 500 млн рублей.

Кто еще это делает:

В России разработкой подобных тестов пока не занимается больше никто. Сам по себе анализ крови с помощью биомаркеров, впрочем, существует довольно давно. Его уже применяют в онкологии, для диагностики инфаркта миокарда и сепсиса. Правда, по словам врачей, этот метод никогда не бывает единственным: например, для констатации инфаркта должны быть загрудинные боли, не купируемые нитроглицерином, данные ЭКГ, плюс анализ на биомаркеры, так называемый тропониновый тест.

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