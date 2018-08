Выбор Rusbase: пять самых интересных биотех-стартапов в России 

1. «ЭкзоАтлет»

Чем занимаются: делают экзоскелеты для инвалидов

Как работают: экзоскелет двигает тазобедренный и коленный суставы обеих ног, повторяя естественные шаги здорового человека. Устройство перемещает ноги человека и сгибает суставы. Скорость и тип шага при этом можно настроить. Пациент должен сам держать вертикаль и баланс (если это будет делать экзоскелет, то реабилитация замедлится).

Чего добились: в 2014 году компания завоевала главный приз на Startup Village и стала резидентом «Сколково» . В 2015-м начались клинические испытания продукта, а в 2016 году — продажи в России. Пока экзоскелеты продаются только для клиник. Выручка компании в 2016-м году, по данным «Контур-фокус», составила 40 млн руб, прибыль — 4,6 млн В апреле 2018 года корейская компания Cosmo and Company Co., Ltd. инвестировала 5 млн долларов в создание совместной компании с «ЭкзоАтлет» — ExoAtlet Global, для экспорта экзоатлетов в Европу. Следующим этапом развития проекта должно стать создание аналогичной компании в США.