Греция выбралась из кабалы. Как МВФ и Брюссель оставили Афины без штанов

Москва, 7 августа — «Вести. Экономика» Как известно, большую часть последнего десятилетия Греция переживала беспрецедентную экономическую катастрофу. Однако последние официальные данные рисуют довольно оптимистичную картину.

ЕЦБ и Спустя 8 лет и после использования международной помощи на сумму $375 млрд Греция 20 августа собирается выйти из программы финансовой помощи, которую Еврокомиссия МВФ реализовывали с 2010 года Безработица упала с рекордного уровня в 28%. А премьер-министр Греции Алексис Ципрас и европейские чиновники недавно обсудили дальнейшее восстановление страны.

«Сегодня у Греции есть все условия, чтобы взять в свои руки процесс экономического и социального развития в рамках евро, всегда можно рассчитывать на европейскую солидарность», — отметил в июне президент Eurogroup Марио Сентено

Однако один местный житель придерживается совсем другой истории. Как заявил житель Греции Илиас в беседе с Businessinsider, ситуация в Греции существенно не изменилась за последнее время, нет никакой позитивной динамики.

«Каждый год еще хуже предыдущего», — отметил он, добавив, что так называемое восстановление экономики не коснулось обычных людей, всем грекам приходится придерживаться мер жесткой экономии, а бэйл-аут — это потеря их страны.

Также он отметил, что промышленность приватизирована и продана корпорациям других стран.

В прошлом году страна за $1,39 млрд продала контроль над 14 аэропортами немецкому оператору Fraport. В мае немецкий Deutsche Telekom увеличил свою долю участия в крупнейшем телекоммуникационном операторе Греции OTE с 40% до 45% за $329 млн В прошлом году итальянская компания Ferrovie dello Stato Italiane купила греческую железную дорогу TrainOSE. Китайская компания COSCO приобрела контрольный пакет акций Piraeus — одного из крупнейших портов Европы — за $316 млн в 2016 году.

В течение многих лет греки предпринимали усилия по приватизации своей системы водоснабжения.

«Через 20 лет этой страной будут управлять многонациональные компании», — сказал Илиас.

На протяжении многих лет европейские официальные лица и правительство Греции неоднократно заявляли, что такие попытки приватизации несут решающее значение в процессе успешного выведения страны из ее огромного долга.

Но Илиасу стало очевидно, что подобные усилия правительства направлены не на улучшение жизни простых граждан страны, а на то, чтобы угодить международным кредиторам страны. Он отметил растущие расходы на электроэнергию в стране, добавив, что средний счет за электроэнергию в его семье составляет $462 в месяц. Если он запускает кондиционер на несколько часов в день, счет может вырасти до $752.

Генеральное управление по энергетике Еврокомиссии в мае сообщило, что Греция стоит на втором месте по стоимости электроэнергии в Европе.

По мере снижения уровня жизни в Греции, за последнее десятилетие стоимость электроэнергии выросла на 157%. В одном отчете отмечено, что греки платят больше всех за электроэнергию в Европе, причем 42% от счета уходит на налоги и сборы.

Ситуация настолько тяжелая, что надеяться на восстановление в будущем не приходится, заявил Илиас. Средняя зарплата в Греции составляет более 1 тыс. евро в месяц, тем не менее, большая часть греков работает неполный рабочий день и получает зарплату на уровне 400 евро в месяц.

«Для того, чтобы жить достойно, нужно зарабатывать 800 евро в месяц», — заявил Илиас.

В результате кризиса из страны уехало почти 500 тыс. греков. У них нет будущего в Греции, а это, в свою очередь, делает невозможным развитие страны или восстановление экономики.

Словом, несмотря на розовые картины, которые рисуют европейские и греческие чиновники, настроение, по крайней мере, среди общественности, далеко не так оптимистично.