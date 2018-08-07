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Налоговики «заморозили» счета издателю Forbes
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Налоговики «заморозили» счета издателю Forbes 

Sostav.ru 3 часа назад
Фото: Sostav.ru
Федеральная налоговая служба (ФНС) в очередной раз заблокировала счета издательского дома ACMG Александра Федотова. В конце июля в отношении компании «АС рус медиа», которая издает журнал Forbes, были возбуждены три исполнительных производства. Сумма налоговых претензий (включающая сборы и пени) превышает 93,3 млн рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на базы «СПАРК Интерфакс» и «Банкинформ».
По требованию налоговиков в период с 28 июня по 31 июля были приостановлены расходные операции на 28 банковских счетах «АС рус медиа». Большая часть счетов открыта в «СМП банке», остальные — в банке «Открытие». Ранее счета «АС рус медиа» «замораживались» в марте 2017 года и в начале текущего.
Представитель И Д  отказался комментировать тему долгов и заявил, что юристы и финансисты выясняют все обстоятельства дела. Блокировка может быть связана с обеспечительными мерами ФНС, которые вводятся либо по причине неуплаты налогов, либо если есть основания полагать, что такие налоги не будут уплачены, говорит управляющий партнер компании «УК право и бизнес» Александр Пахомов.
Все это происходит на фоне сообщений об исках от партнеров, задержках зарплаты и конфликте между редакцией и Александром Федотовым.
В частности, структуры Mediascope требуют от ACMG выплатить задолженность за услуги по исследованию аудитории и мониторингу рекламных объявлений. Сотрудники редакции жалуются на невыплату зарплаты за прошлый месяц и отказываются сдавать материалы в сентябрьский номер. Кроме того, издатель Forbes и бывший главный редактор журнала Николай Усков обменялись судебными исками.
Чем я занимаюсь в свой первый рабочий день после отпуска? Ищу форму заявления на компенсацию за задержку отпускных. Да, …
Опубликовано Сергеем Титовым Воскресенье, 5 августа 2018 г.
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