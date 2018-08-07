Налоговики «заморозили» счета издателю Forbes

По требованию налоговиков в период с 28 июня по 31 июля были приостановлены расходные операции на 28 банковских счетах «АС рус медиа». Большая часть счетов открыта в « СМП банке », остальные — в банке «Открытие» . Ранее счета «АС рус медиа» «замораживались» в марте 2017 года и в начале текущего.

Представитель И Д отказался комментировать тему долгов и заявил, что юристы и финансисты выясняют все обстоятельства дела. Блокировка может быть связана с обеспечительными мерами ФНС, которые вводятся либо по причине неуплаты налогов, либо если есть основания полагать, что такие налоги не будут уплачены, говорит управляющий партнер компании «УК право и бизнес» Александр Пахомов

Все это происходит на фоне сообщений об исках от партнеров, задержках зарплаты и конфликте между редакцией и Александром Федотовым.

В частности, структуры Mediascope требуют от ACMG выплатить задолженность за услуги по исследованию аудитории и мониторингу рекламных объявлений. Сотрудники редакции жалуются на невыплату зарплаты за прошлый месяц и отказываются сдавать материалы в сентябрьский номер. Кроме того, издатель Forbes и бывший главный редактор журнала Николай Усков обменялись судебными исками.

Чем я занимаюсь в свой первый рабочий день после отпуска? Ищу форму заявления на компенсацию за задержку отпускных. Да, …