Ещё
В Калининграде стартовало ежегодное путешествие по рекам области
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.41
$
63.67
73.59
73.84
Прогноз
13.08 – 20.08
$
64.00
74.40
Индексы и котировки Brent
74.56
–0.19 Золото
1209.24
–0.02 РТС
1147.16
+0.06
Динамика валют
EUR / USD
07.08
1.1596
–0.0091
24.07
1.1686
06.08
01.08
27.07

В Калининграде стартовало ежегодное путешествие по рекам области 

Вести Калининград 2 часа назад
Фото: Вести Калининград
Сегодня в Калининграде торжественно проводили участников ежегодного путешествия по рекам области. Молодежная акция посвящена 73-й годовщине Победы в Великой отечественной войне. В течение 5 дней участникам предстоит проплыть на байдарках и надувных плотах больше 70 км по реке Анграпа. На протяжении маршрута юноши и девушки будут останавливаться у воинских захоронений, возлагать цветы к братским могилам и мемориалам, а также очищать реку и места стоянок от мусора. Для обеспечения безопасности участников сплава будут сопровождать врач и сотрудники МЧС. Акция завершится в Черняховске 12 августа.
Илона Слюта, участница сплава: Участвую в сплаве в первый раз. Взяли прямо полноценно все: спальники, палатки, различные подстилки. В общем, полный комплект (смеется)
Сергей Богушевич начальник спортивной-технической школы ДОСААФ: Такое мероприятие у нас проводится ежегодно. И я думаю, что там закаляется характер. Потому что были и те, кому это не нравилось. Первый же сплав они начинали плакать, хочу домой. Поэтому закаляется воля.
Вести Калининград: последние новости
Мошенники в Калининграде. В квартиры пожилых горожан стучатся лжесотрудники пенсионного фонда. Фонд капитального ремонта расширит список проводимых работ Ветеринары из Испании и Германии взялись за стерилизацию животных в калининградских приютах
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Плачь, Украина: начато строительство «газопровода-убийцы»429
Правительство не смогло выполнить поручение Путина276
Украина оставила «Газпром» без денег276
«Северный поток-2» прошел точку невозврата213
Над Россией нависла угроза пострашнее санкций США589
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
20:14
Лукашенко заявил о дефиците мяса в России
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение