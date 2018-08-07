В Калининграде стартовало ежегодное путешествие по рекам области

Сегодня в Калининграде торжественно проводили участников ежегодного путешествия по рекам области. Молодежная акция посвящена 73-й годовщине Победы в Великой отечественной войне. В течение 5 дней участникам предстоит проплыть на байдарках и надувных плотах больше 70 км по реке Анграпа. На протяжении маршрута юноши и девушки будут останавливаться у воинских захоронений, возлагать цветы к братским могилам и мемориалам, а также очищать реку и места стоянок от мусора. Для обеспечения безопасности участников сплава будут сопровождать врач и сотрудники МЧС . Акция завершится в Черняховске 12 августа.

Илона Слюта, участница сплава: Участвую в сплаве в первый раз. Взяли прямо полноценно все: спальники, палатки, различные подстилки. В общем, полный комплект (смеется)