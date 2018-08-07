Шутить ради выживания. Основатель «Лентача» задел сотрудников «Рокетбанка» высказыванием об их зарплате

Владелец проекта «Лентач» Марк Шейн написал о поддержке «Рокетбанка» грубое сообщение. Он сказал, что они вынуждены шутить с клиентами «ради выживания». Ему ответил специалист по маркетингу компании Кирилл Родин , спросив, чем его обидел банк, но ответа не получил. Позднее оказалось, что «Рокетбанк» не принял фразу Шейна на свой счет, ведь он говорил о всех людях, кто получает 40 тысяч в месяц.

Если не вчитываться в комментарии под постом, то понятно, что Шейн откровенно унизил сотрудников «Рокетбанка» из-за их зарплаты в 40 тысяч рублей. На твит Шейна ответил Родин, который поинтересовался, чем банк обидел владельца «Лентача». Диалог получился такой.

Потом Родин на своей странице в Twitter призвал пользователей не говорить Шейну о зарплатах в других банках.

Пользователи быстро подхватили обсуждение. Мнения разделились — были те, кто согласились с Шейном — что зарплата в 40 тысяч маленькая. Но были и те, кто не согласился, ведь для «любого чувака с улицы без образования» — это вполне приличные деньги. Один молодой человек не определился.

Один пользователь вспомнил, что у молодых москвичей есть мечты, которые не купишь на 40 тысяч.

Некоторые юзеры согласились, что зарплата выше рыночной в этом секторе.

Но их порыв тут же обломали.

Некоторые рассказали свои истории из жизни.

Многие заметили, что нельзя всех людей стричь под одну гребенку.

Итог беседы подвели три пользователя.

«360» пообщался с Родиным и попытался узнать, чем Шейна обидел «Рокетбанк». Однако у Родина была другая позиция по поводу высказывания Шейна. По его мнению, Шейн не оскорблял сотрудников «Рокетбанка», а говорил вообще обо всех людях, которые получают зарплату в 40 тысяч рублей.

Родин посмотрел на ситуацию с точки зрения рекламы, ведь Шейн сделал банку рекламу с точной суммой зарплаты, которую будет получать сотрудник при поступлении на работу в кредитное учреждение. Ведь среди банковского сектора, по словам Родина, это самая высокая зарплата.

«„Рокет» там вообще никаким боком. Он выпад сделал в сторону людей, которые получают 40 тысяч. Он назвал их полунищими. И банк там просто как повод. История всех задела, потому что мысль, что 40 тысяч — это маленькая зарплата и «москвичи зажрались» — очень вызывающая. Наш саппорт получает от 40 до 70 в месяц. Это открытая информация, это указано в наших вакансиях. Никогда не замечал, что он [Шейн] нас как-то хейтил. Видимо, это была какая-то шутка, которая превратилась в быстрорастущий тренд. Я не знаю, сколько Шейн зарабатывает, поэтому не могу сказать, правда ли он так считает (что зарплата в 40 тысяч рублей — маленькая — прим.)», — сказал Родин.

Последние пять лет работа в «Рокетбанке» строится по принципу: «Без хорошего отдыха нет хорошей работы, без хорошей работы нет хорошего отдыха. Поэтому все балдеют от того, как у нас все внутри», — отметил Родин.