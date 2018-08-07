Бесплатная акция офтальмологов состоится в Москве

8 августа, в день рождения академика Святослава Федорова , пройдет международная благотворительная акция «Прекрасные глаза каждому!»

— Эта акция приурочена к 91-й годовщине со дня рождения выдающегося офтальмолога. Ее цель — продвижение высокотехнологичной медицинской помощи, а также обеспечение помощи в лечении глазных болезней широким слоям населения, — рассказала «ВМ» президент Фонда развития передовых медицинских технологий им. Святослава Федорова и вдова академика Ирэн Федорова.

В этот день ученики и последователи известного врача, работающие как в государственных, так и в частных клиниках Москвы, России, а также за рубежом — в Венгрии, Венесуэле, Греции, Израиле, Италии, Латвии, США, Палестине и странах СНГ — проводят бесплатную диагностику и консультации.

Всего за 18 лет после трагической авиакатастрофы, в которой погиб Святослав Федоров, на благотворительной основе в рамках акции проведено 106 415 консультаций и 7919 операций по всему миру. Это дань памяти доктору, девиз которого был: «Доброта спасет мир!» Москвичи сегодня в глазных центрах могут бесплатно проверить зрение. При наличии направления из поликлиники в городских офтальмологических клиниках также бесплатно проводятся операции.