Forbes: министра торговли США Уилбура Росса подозревают в вымогательстве более $120 млн

Фото: Etienne Laurent/EPA-EFE Москва, 7 августа — «Вести. Экономика». По данным источников журнала, за время работы в фонде WL Ross & Co Уилбур Росс занимался вымогательством средств в особо крупных размерах у различных клиентов и топ-менеджеров фонда.

Об этом сообщается в статье Forbes, опубликованной во вторник, 7 августа. Как отмечается, действующий министр торговли США может являться «одним из крупнейших вымогателей в американской истории».

В материале издания приведены ряд обвинений в отношении Росса со стороны бывших коллег. В частности, как отмечается один из бывших портфельный управляющих WL Ross & Co Дэвид Сторпер (David Storper) обвинил Росса в присвоении его средств на сумму в $4 млн, которые Росс затем перевел на своё имя и пытался скрыть за счет фальшивой бухгалтерии. Как отмечается, данный конфликт был урегулирован 2 недели назад в досудебном порядке.

Еще три бывших сотрудника WL Ross & Co предъявили иск к Россу, обвинив его в незаконном присвоении $48 млн Как отмечается, на текущий момент финансовые претензии в связи с подозрением в незаконном присвоении средств к Россу выдвинули 4 из 6 его непосредственных подчиненных, работавших с ним в фонде WL Ross & Co.

Дональда Трампа. Портал «Вести. Экономика» отмечал деятельность Уилбура Росса до его официального назначения министром торговли США в администрации президента

Фонд WL Ross & Co, который на протяжении многих лет возглавлял Росс является примером «хищнического фонда» (vulture fund), скупая обанкротившиеся компании на грани разорения с целью их дальнейшей перепродажи или улучшения бизнеса после реструктуризации.

Одним из потенциальных примеров мошенничества Росса, как отмечает Forbes , стала продажа фонда WL Ross & Co компании Invesco, которая приобретения фонда была вынуждена выплатить $43 млн в качестве «регулятивных и компенсационных расходов».

Американский журнал также привел ряд заявлений бывших коллег Росса. В частности, нью-йоркский финансист Эшер Эдельман отметил: «Он отодвигает границы правдивости и использует любые возможности, которые имеет, для захвата активов». Еще один из бывших коллег Уилбура Росса, пожелавший остаться неназванным, заявил: «Он — патологический лжец».

Судя по свидетельствам источников Forbes, действующий министр торговли США руководствуется принципами, в свое время озвученными одним из бывших российских олигархов, приговоренных впоследствии к тюремному заключению по обвинениям в мошенничестве, присвоении чужого имущества, неуплате налогов и других преступлениях: «Моё — это моё. А твоё — давай разговаривать».