Ещё
Forbes: министра торговли США Уилбура Росса подозревают в вымогательстве более $120 млн
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.41
$
63.67
73.59
73.84
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.70
73.60
Индексы и котировки Brent
74.51
+0.00 Золото
1210.60
–0.02 РТС
1147.16
+0.06
Динамика валют
EUR / USD
07.08
1.1599
–0.0130
25.07
1.1728
06.08
01.08
27.07

Forbes: министра торговли США Уилбура Росса подозревают в вымогательстве более $120 млн 

Вести Экономика 4 часа назад
Фото: Вести Экономика
Фото: Etienne Laurent/EPA-EFE  Москва, 7 августа — «Вести. Экономика». По данным источников журнала, за время работы в фонде WL Ross & Co Уилбур Росс занимался вымогательством средств в особо крупных размерах у различных клиентов и топ-менеджеров фонда.
Об этом сообщается в статье Forbes, опубликованной во вторник, 7 августа. Как отмечается, действующий министр торговли США может являться «одним из крупнейших вымогателей в американской истории».
В материале издания приведены ряд обвинений в отношении Росса со стороны бывших коллег. В частности, как отмечается один из бывших портфельный управляющих WL Ross & Co Дэвид Сторпер (David Storper) обвинил Росса в присвоении его средств на сумму в $4 млн, которые Росс затем перевел на своё имя и пытался скрыть за счет фальшивой бухгалтерии. Как отмечается, данный конфликт был урегулирован 2 недели назад в досудебном порядке.
Еще три бывших сотрудника WL Ross & Co предъявили иск к Россу, обвинив его в незаконном присвоении $48 млн Как отмечается, на текущий момент финансовые претензии в связи с подозрением в незаконном присвоении средств к Россу выдвинули 4 из 6 его непосредственных подчиненных, работавших с ним в фонде WL Ross & Co.
Портал «Вести. Экономика» отмечал деятельность Уилбура Росса до его официального назначения министром торговли США в администрации президента Дональда Трампа.
Фонд WL Ross & Co, который на протяжении многих лет возглавлял Росс является примером «хищнического фонда» (vulture fund), скупая обанкротившиеся компании на грани разорения с целью их дальнейшей перепродажи или улучшения бизнеса после реструктуризации.
Одним из потенциальных примеров мошенничества Росса, как отмечает Forbes, стала продажа фонда WL Ross & Co компании Invesco, которая приобретения фонда была вынуждена выплатить $43 млн в качестве «регулятивных и компенсационных расходов».
Американский журнал также привел ряд заявлений бывших коллег Росса. В частности, нью-йоркский финансист Эшер Эдельман отметил: «Он отодвигает границы правдивости и использует любые возможности, которые имеет, для захвата активов». Еще один из бывших коллег Уилбура Росса, пожелавший остаться неназванным, заявил: «Он — патологический лжец».
Судя по свидетельствам источников Forbes, действующий министр торговли США руководствуется принципами, в свое время озвученными одним из бывших российских олигархов, приговоренных впоследствии к тюремному заключению по обвинениям в мошенничестве, присвоении чужого имущества, неуплате налогов и других преступлениях: «Моё — это моё. А твоё — давай разговаривать».
Вести Экономика: последние новости
Экс-главу Universal Entertainment Окаду арестовали в Гонконге Группа "ВИС" и CRCC договорились о совместной реализации инфраструктурных проектов Патрушев предложил оптимизировать инвестпрограммы энергокомпаний для импортозамещения
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В РФ нашли способ «заставить» самозанятых платить128
Россияне накопили более 32 трлн рублей7
Рублю предрекли неизбежную девальвацию
Над Россией нависла угроза пострашнее санкций США589
Плачь, Украина: начато строительство «газопровода-убийцы»457
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
20:14
Лукашенко заявил о дефиците мяса в России
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение