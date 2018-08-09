Смогут ли новосибирцы отстоять первый в городе звуковой кинотеатр

Увидев в соцсетях видео сноса, многие новосибирцы не поверили своим глазам. Но факт оставался фактом: к середине дня 2 августа основная часть кинозала лежала в руинах. Работы продолжились даже после того, как на площадку выехала полиция.

Как рассказали «РГ» очевидцы, все началось внезапно: «Вдруг появилась техника, и как давай крушить здание. А оно стоит рядом с жилыми домами и детской площадкой. Безобразие! А если бы кто пострадал? Полиция только сейчас подъехала, а с утра никого», — возмущались жительницы соседних домов. — Так грустно на все это смотреть. Мы же в «Металлист» на танцы, в кино еще девчонками бегали. И вот теперь такой удар". В небогатом на исторические и архитектурные памятники Новосибирске каждый мало-мальски интересный объект на счету. А тут яркий пример архитектурного стиля — конструктивизма. Историки утверждают, что подобных зданий в стране пять, причем новосибирский кино-театр сохранился лучше всех.

— Новосибирский авангард и конструктивизм — то немногое, что есть в нашем городе. К нам из-за границы приезжают архитекторы посмотреть на это, немцы и голландцы в первую очередь просят показать здания в этом стиле. А «Металлист» проектировал Эрнст Май. В Германии работает центр по увековечиванию его памяти, — говорит президент Фонда по сохранению памятника архитектуры «Дом с часами» Олег Викторович.

Казалось бы, объект давно должен находиться под охраной государства. Однако, как выяснилось, здание передали частной компании еще несколько лет назад. И для тех, кто был в курсе ситуации, удары ковша по зданию кинотеатра не стали громом среди ясного неба: историки и представители общественности и раньше опасались, что собственник решит судьбу объекта по своему усмотрению. При этом он сам заявил местным СМИ, что не исключает подачи судебного иска к правительству региона о компенсации убытков в 200 миллионов рублей за приостановленные работы. Как утверждает директор компании Александр Веретенин, здание было в аварийном состоянии, и ранее его снос никто не ограничивал.

По словам арендаторов, их еще месяц назад предупредили о том, что будет демонтаж, попросили освободить помещения до 4 августа, но уже 2 августа начались работы. И пока разрушали часть здания, арендаторы выносили свои вещи из помещения. А в это же самое время на брифинге в правительстве области Александр Кошелев объявил, что 1 августа текущего года, то есть накануне начала сноса, управлением по госохране объектов культурного наследия Новосибирской области принято решение о включении кинотеатра «Металлист» в перечень выявленных объектов культурного наследия. Их снос запрещен. Соответствующее уведомление собственнику отправлено почтой. Но что-то пошло не так.

— Утром, когда начались работы, представитель строительной организации, которая их проводила, заявил, что не знал, будто это выявленный объект культурного наследия. Но после того, как на объект приехали полиция, депутаты и общественность, он не мог этого не знать, что подпадает под действия уголовной статьи, — отметил Александр Кошелев.

По его словам, процедура включения зданий в единый реестр объектов культурного наследия сложная и многоступенчатая (снести, как заметили новосибирцы, гораздо быстрее). Хронология «бумажных» событий такова: 3 мая нынешнего года в управление по госохране поступило заявление от экспертов минкультуры , что объект обладает историко-культурной ценностью, и предложение о включении его в реестр. Затем здание обследовали, и 30 июля специалисты выдали положительное заключение о том, что здание обладает признаками объекта культурного наследия, имеет ценность как памятник архитектуры в стиле конструктивизма и как здание, связанное с историей Новосибирска и формированием его облика. На основании этого был подписан приказ о включении здания в перечень выявленных культурных объектов.

По оценке властей, разрушенное еще можно восстановить. Собственнику выдано предписание о консервации объекта. Ему, кстати, власти тоже грозят судом, если он все же решится продолжить демонтаж.

"РГ" будет следить за развитием событий.

Справка «РГ»

В 30-е годы прошлого века «Металлстрой» (его прежнее название), возведенный в левобережной части Новосибирска заводом «Сибметаллстрой», стал первым в городе звуковым кинотеатром, а после реконструкции в 1957 году превратился в широкоэкранный со стереофоническим звуком. Здесь побывало более 70 миллионов зрителей. По словам сотрудника Музея города Константина Голодяева, прославился «Металлист» и по другому поводу. Случай, произошедший в кинотеатре после войны, вошел в сценарий суперпопулярного фильма «Место встречи изменить нельзя». В 1946 году в «Металлисте» были ограблены касса и буфет. Бандиты забрали выручку, спиртное и продукты, взамен оставив на стене нарисованную углем черную кошку с окурком вместо носа.