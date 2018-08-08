Проспект за миллиард: рассматриваем с высоты, как идет строительство новой дороги в Академическом

Е1.RU продолжает обзор больших дорожных строек в Екатеринбурге. Совсем недавно мы рассказывали, что творится на Макаровском мосту, и считали его новые арки. Сегодня настала очередь широкого проспекта Академика Сахарова в районе Академический, который должны пробить до Амундсена, обеспечив жителям Академического новый выезд.

Часть этого проспекта, от Рябинина до де Геннина, была построена очень заранее и стала любимым маршрутом для велосипедистов, потому что автолюбителям сначала ехать по нему было почти некуда. Но со стороны Широкой Речки построили «Ленту», вдоль существующей части Сахарова начал строиться новый квартал, а вдоль ещё несуществующего проспекта, за улицей де Геннина, новые дома Академического так и вовсе уже окружили широкую улицу со всех сторон.

Год назад подряд на строительство Сахарова от де Генинна до Амундсена разыграли на аукционе. Участок от Вильгельма де Геннина до Мехренцева должны были построить за 345 миллионов рублей, от Мехренцева до Чкалова — за 292 миллиона и от Чкалова до Амундсена — за 461 миллион. В итоге на стройку уйдет около 1,1 миллиарда рублей. Госконтракты получила компания, занимавшаяся строительством улиц возле Центрального стадиона — трест «Уралтрансспецстрой». Зимой новую часть проспекта уже прорубили через лес возле Амундсена.

По условиям госконтракта, на стройку заложили время с большим запасом — три года. Но в мэрии хотят открыть Сахарова куда быстрее.

— Мы собираемся открыть движение по проспекту Сахарова в 2018 году, — отметил начальник комитета по строительству администрации Екатеринбурга Николай Сметанин

Смотрим, что успели построить за 8 месяцев 2018 года — с момента вырубки.

Проспект Академика Сахарова — это магистральная улица общегородского значения с 3 полосами движения в каждом направлении, тротуары тут предусмотрены шириной не менее 3 метров, также вдоль него должны быть проложены двухсторонние велодорожки шириной порядка 3 метров. Общая длина новой части Сахарова составляет около 2,5 километра.