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В мэрии затруднились назвать сроки достройки ТРЦ с «Ашаном» в Солонцах
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В мэрии затруднились назвать сроки достройки ТРЦ с «Ашаном» в Солонцах 

sibnovosti.ru 3 часа назад
Фото: sibnovosti.ru
Сроки завершения строительства крупного ТРЦ на въезде в Красноярск со стороны Емельяново, где ранее планировалось разместить гипермаркет «Ашан», «обозначить невозможно», хотя проект не заморожен. Об этом в ходе брифинга для СМИ сообщил вице-мэр Красноярска Олег Животов.
«Это объект с непростой судьбой. В процессе его реализации сменилось несколько инвесторов и владельцев. Последним, по моей информации, там на проектном финансировании зашел ВТБ, и каким-то образом там происходит переформатирование планов и сроков», — сказал Животов.
Он подчеркнул, что «в рамках этого года мы там точно ничего не получим», хотя предыдущий инвестор проекта планировал сдать первую очередь ТРЦ к концу 2018 года.
«Первая очередь — это сам «Ашан», оранжевое здание, которое стоит на самом углу. Напомню, что общая площадь торгового комплекса должна составить порядка 240 тыс. кв. м, он разделен на этапы, и остается пожелать партнерам, чтобы они разобрались с финансированием и продолжили строительство», — сказал Животов.
Он отметил, что проект «никто с повестки дня на обочину эволюции не выкинул», и «есть очень серьезные намерения по его достройке».
«Сроки пока обозначить невозможно, потому что очень большой объем», — заключил Животов.
Фото: skyscrapercity.com
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