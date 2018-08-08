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ПАО «ВымпелКом» усиливает фокус на операционной эффективности
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ПАО «ВымпелКом» усиливает фокус на операционной эффективности 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявляет о формировании с 1 августа 2018 года нового блока по управлению активами, закупками и логистикой, главной задачей которого станет повышение эффективности операций компании в данных областях. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Новое подразделение в должности Исполнительного Вице-президента возглавит Дмитрий Дорофеев.
Ранее Дмитрий занимал пост Исполнительного Вице-президента по трансформации компании и отвечал за проектные инициативы по оптимизации и трансформации бизнес-процессов, а также реорганизацию внутренних процессов в области закупок с целью повышения их эффективности. В новой должности он продолжит входить в состав Правления ПАО «ВымпелКом».
В новый блок по управлению активами, закупками и логистикой войдут три основных направления: дирекция по снабжению; подразделение по управлению движимым и недвижимым имуществом; подразделение по управлению коммерческой недвижимостью. Данное изменение позволит усилить работу над повышением эффективности процессов закупок и логистики. В круг задач Дмитрия войдет разработка стратегии по повышению качества работы операционных функций и создания единых стандартов работы всех подразделений «ВымпелКома».
Комментируя назначение, генеральный директор ПАО «ВымпелКом» Василь Лацанич отметил: «Под руководством Дмитрия компания успешно справилась с задачами в области трансформации и развития стратегических бизнес-процессов, благодаря чему мы добились существенного сокращения операционных расходов. Сегодня „Билайн“ ставит перед собой новые задачи, в том числе укрепление нашего розничного и фиксированного бизнеса и активное развитие мобильной сети. Одним из ключевых приоритетов на этом пути для нас становится повышение эффективности всех операционных функций компании. Желаю Дмитрию успехов в новой роли».
Дмитрий Дорофеев окончил Балтийский государственный технический университет «Военмех» им Д. Ф. Устинова по направлению «Международный промышленный менеджмент». Имеет степень магистра международного бизнеса Высшей школы бизнеса Буде, Норвегия.
До прихода в «ВымпелКом» Дмитрий занимал должность Директора по контролю за управлением активами «Альфа-Групп». С мая 2012 года работал членом Наблюдательного Совета «Альфа-Групп», Председателем Наблюдательного Совета X5 Retail Group, членом Консультативных комитетов ГК «Росводоканал», А1 и «Алтимо». До этого занимал ряд руководящих позиций в крупнейших консалтинговых и аудиторских компаниях мира, включая McKinsey & Company и «Эрнст энд Янг».
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