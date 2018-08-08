ПАО «ВымпелКом» усиливает фокус на операционной эффективности

ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявляет о формировании с 1 августа 2018 года нового блока по управлению активами, закупками и логистикой, главной задачей которого станет повышение эффективности операций компании в данных областях. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Новое подразделение в должности Исполнительного Вице-президента возглавит Дмитрий Дорофеев

Ранее Дмитрий занимал пост Исполнительного Вице-президента по трансформации компании и отвечал за проектные инициативы по оптимизации и трансформации бизнес-процессов, а также реорганизацию внутренних процессов в области закупок с целью повышения их эффективности. В новой должности он продолжит входить в состав Правления ПАО «ВымпелКом».

В новый блок по управлению активами, закупками и логистикой войдут три основных направления: дирекция по снабжению; подразделение по управлению движимым и недвижимым имуществом; подразделение по управлению коммерческой недвижимостью. Данное изменение позволит усилить работу над повышением эффективности процессов закупок и логистики. В круг задач Дмитрия войдет разработка стратегии по повышению качества работы операционных функций и создания единых стандартов работы всех подразделений «ВымпелКома».

Комментируя назначение, генеральный директор ПАО «ВымпелКом» Василь Лацанич отметил: «Под руководством Дмитрия компания успешно справилась с задачами в области трансформации и развития стратегических бизнес-процессов, благодаря чему мы добились существенного сокращения операционных расходов. Сегодня „Билайн“ ставит перед собой новые задачи, в том числе укрепление нашего розничного и фиксированного бизнеса и активное развитие мобильной сети. Одним из ключевых приоритетов на этом пути для нас становится повышение эффективности всех операционных функций компании. Желаю Дмитрию успехов в новой роли».

Дмитрий Дорофеев окончил Балтийский государственный технический университет «Военмех» им Д. Ф. Устинова по направлению «Международный промышленный менеджмент». Имеет степень магистра международного бизнеса Высшей школы бизнеса Буде, Норвегия.