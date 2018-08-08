Экономист Николаев: Россияне стали «более хуже питаться»

Экономист Игрь Николаев проанализировал изменение структуры потребления россиянами продовольственных товаров с момента введения в 2014 году властями РФ продуктовых контрсанкций и пришел к выводу, что питание граждан стало намного менее качественным. Свои выкладки аналитик разместил 7 августа в блоге на сайте радиостанции «Эхо Москвы»

«Когда вводились российский антисанкции, то, фактически, главным аргументом в их пользу властями декларировалось то, что запрет импортного продовольствия мощнейшим образом простимулирует рост отечественного производства, и вот ради этого мы и вводили «ответные меры», — напомнил аналитик и предложил рассмотреть, что от данной меры должны были бы выиграть отечественные потребители.

Он отметил, что самым наглядным и хрестоматийным примером действия контрсанкций стало тотальное ухудшение качества сыров и молочной продукции, когда в технологических процессах сыроварения открыто разрешили использовать пальмовое масло. Кроме того, эксперт обратил внимание на рост цен, причем не только на сыры, но и на все продовольственные товары, что было особенно заметно по итогам 2014 года.

«По данным Росстата (Сборник «Здравоохранение в России», 2017 год, таблица 6.11. «Потребление основных продуктов питания»), потребление мяса и мясопродуктов снизилось с 75 килограммов на душу населения в 2013 году до 74 килограммов в 2016 году. В этот же период потребление молока и молокопродуктов снизилось с 248 килограммов до 236 килограммов, рыбы и рыбопродуктов — с 24,8 килограммов до 19,5 килограммов, фруктов и ягод — с 64 килограммов до 62 килограммов. Как видим, в наибольшей степени россияне стали ограничивать себя в потреблении рыбы. Потребление названных продуктов питания как раз и характеризует ситуацию с тем, насколько качественным является питание. Хорошо, что хоть выросло в 2013-2016 годы потребление овощей со 109 до 112 килограммов (снова огороды выручают?) и яиц с 269 до 273 штук. Потребление картофеля выросло со 111 килограммов в 2013 году до 113 килограммов в 2016 году, а потребление хлебных продуктов показало символическое снижение со 118 до 117 килограммов соответственно», — приводит данные экономист и подчеркивает, что в целом качество питания россиян ухудшилось.

Причиной же этих негативных изменений он называет снижение импорта, рост цен, проблемы с конкуренцией среди сельхозпроизводителей.

«Плюс, конечно, снижение реальных располагаемых денежных доходов населения, которое фиксировалось в России в 2014-2017 годах (суммарно, накопленным итогом на 11%). Вот и получается: стали более хуже питаться. А теперь еще повышение пенсионного возраста, скачок инфляции (закон оповышении НДС подписан), рост тарифов на ЖКХ, повышение цен на бензин», — делает неутешительный прогноз Игорь Николаев